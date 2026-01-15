Pipiolas, Niños Bravos y La Millenial abren el 'Inverfest' en Fuenlabrada, única sede fuera de Madrid capital

Pipiolas, Niños Bravos y La Millenial dan el pistoletazo de salida al Inverfest en Fuenlabrada, que un año más vuelve a ser la única sede de este festival de música fuera de Madrid capital. Los conciertos serán este sábado a partir de las 20:00 horas en la Casa de la Música del municipio del sur de la Comunidad.

Pipiolas, con un lenguaje propio, maduro y divertido, cuentan ya con una larga trayectoria y repertorio con un gran puñado de éxitos y famosas colaboraciones en los escenarios, y están llamadas a ser unas de las grandes del pop español. Por su parte, el pop rock irreverente de Niños Bravos, con letras que mezclan humor y sarcasmo con honestidad, convertirá el concierto de este cuarteto en una gran fiesta generacional. Por último, este sábado también actuará la banda fuenlabreña La Millenial, que actuarán como artistas invitados interpretando temas que marcaron una época, concretamente la que discurre desde finales de los 90 hasta los 2000.

El siguiente fin de semana, en concreto el sábado 24, será el turno para Dollar Selmouni y sus sonidos cercanos al R&B, el soul y a los tintes flamencos, seguido por Rubén Satriani, que desplegará sobre el escenario rap, soul y flamenco contemporáneo.

En total, el Inverfest, el festival de los meses fríos por antonomasia, propone para su pata madrileña un total de 123 conciertos que se celebran en diferentes sedes de la capital además de en Fuenlabrada desde el pasado 3 de enero con un amplio rango de estilos.

"El Ayuntamiento apuesta desde hace muchos años por la música en directo en nuestra ciudad y por una oferta cultural de calidad que permite traer prestigiosos festivales, así como apoyar y promocionar a las bandas y músicos de Fuenlabrada", ha explicado el concejal de Juventud e Infancia del municipio, Javier González, en un comunicado.

Las entradas se pueden adquirir en la web a un precio de 12 euros en venta anticipada o 15 en taquilla. Más suerte tendrán los que dispongan del carné Fuenlisclub o la tarjeta Fuenlajoven, ya que el coste se verá reducido a 10 euros en ambas modalidades.