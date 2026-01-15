El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta nuevo un muro entre Madrid y el Gobierno

El asunto parecía encauzado al fin, sin ningún escollo en el horizonte que pudiese dar al traste con el acuerdo a tres bandas alcanzado entre Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid para desbloquear de una vez por todas la Operación Campamento. El proyecto, vinculado a la segunda fase del soterramiento de la A-5, ya había recibido luz verde de Cibeles y el Ejecutivo central tenía todo listo para empezar desde octubre, cuando adjudicó las demoliciones previas; mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció a principios de diciembre la construcción de una nueva estación de la Línea 10 de Metro para dar servicio al futuro barrio.

Paradójicamente, ha sido el inicio de las obras en los terrenos lo que ha hecho saltar por los aires este espíritu de unidad. El pasado lunes, Moncloa convocó a medios y representantes vecinales en el antiguo cuartel militar Alfonso XIII para presenciar el comienzo de los derribos de los 56 edificios todavía en pie en los terrenos. Encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y otros ministros y autoridades, incluyendo el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el acto tenía una ausencia clamorosa: no había sido invitado ningún representante del Ayuntamiento ni de la Comunidad.

Un gesto que el Gobierno municipal no ha pasado por alto. El mismo lunes, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, calificó de "una descortesía absoluta y total" no haber sido invitados, lo que demuestra que Sánchez no ha impulsado esta operación movido por la preocupación por la vivienda, sino por rédito electoral. Tras reprochar que hayan tardado seis meses en empezar las demoliciones desde que les dieron el permiso en julio, el regidor madrileño quiso dejar claro que "no hubieran podido hacer esto sin el Ayuntamiento de Madrid, que no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento y no va a poder levantar una sola vivienda sin la autorización del Ayuntamiento de Madrid".

Lejos de quedar ahí, el asunto ha seguido escalando. Este miércoles, la titular de Vivienda dijo en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno ya había dado "todos los pasos" necesarios para la puesta en marcha de la operación, metiendo prisa al Ayuntamiento para conceder "de manera inminente" la aprobación definitiva al proyecto de urbanización del Nuevo Barrio de Campamento, inicialmente aprobado desde febrero.

Por parte del Ministerio, afirmó Rodríguez, ya está lista la financiación y los proyectos de licitación para comenzar esas obras de urbanización y llevarlas pareja con la construcción de las viviendas, previstas para entre finales de 2027 y principios de 2028. "Tan pronto como tengamos ese proyecto por parte del Ayuntamiento, que yo espero que sea de manera inminente porque estamos hablando de casi de un año desde que se iniciaron esos trámites, y confío además en que así sea. Espero que se pongan a ello porque creo que ya un año es tiempo suficiente para recabar todos esos informes", apremió la ministra.

Como cabía esperar, Almeida no tardó en salir al paso de estas declaraciones, pasándole la pelota de vuelta a Vivienda. Durante su intervención en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, el regidor popular negó estar retrasando un proyecto con el que ha "colaborado lealmente desde el primer momento" y acusó al Ministerio de de no haber remitido toda documentación necesaria para poder dar el visto bueno definitivo.

Los papeles faltantes, según Almeida, incluyen la memoria de gestión, el plan de saneamiento y el plan de gestión del agua de toda la operación, además de otros informes sectoriales pendientes. Hasta que el Ayuntamiento "no disponga de esos documentos, no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización", insistió el alcalde, quien, como "primer interesado" en que salga adelante este desarrollo que sumará 10.700 nuevas viviendas a la ciudad, reclamó a Rodríguez que "no engañe a los españoles y trabajemos conjuntamente con lo que hemos hecho hasta ahora".

En respuesta a estas acusaciones, desde la cartera ministerial trasladan que, para poder presentar la memoria en cuestión, "es necesario que se emitan los informes sobre los 7 proyectos específicos que Casa 47 ya ha remitido al Ayuntamiento". Entre ellos, añaden estas fuentes, se encuentra el proyecto de saneamiento aludido por Almeida, el cual "se remitió en diciembre". Por el momento, afirman, "solo se ha recibido respuesta sobre 2 de los 7 proyectos específicos presentados".

Asimismo, falta también el informe medioambiental, competencia del Consistorio, señala el Ministerio, y que "que puede ser determinante para la elaboración de la memoria global y su aprobación definitiva". Mientras tanto, los trabajos de demolición siguen "su curso", añaden, antes de cerrar diciendo que invitan al concejal de Latina Albero González, a visitar las obras para "explicarle todo el proceso" y que así pueda trasladárselo "de forma correcta al alcalde".