La inflación en la Comunidad de Madrid es del 3,7% a cierre de 2025, un punto más que la media nacional

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,7% en la Comunidad de Madrid en diciembre en tasa interanual, casi un punto más que la media nacional, que se situó en el 2,9%, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de diciembre, los precios encadenan siete meses de subidas en la región. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,7%.

De forma anual, los precios subieron especialmente en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,9% más; bebidas alcohólicas y tabaco, un 5% más; restaurantes y hoteles, un 5% más; y otros bienes y servicios, un 4,3% más. En el lado contrario, las subidas fueron más moderadas en ocio y cultura (+0,5%); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (+1%); vestido y calzado (+1,3%) y comunicaciones (+1,7%).

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y al comportamiento de los paquetes turísticos, cuyos precios subieron menos que en diciembre de 2024. Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de los paquetes turísticos, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior, y de los servicios recreativos y deportivos, que encarecieron sus precios en contraste con el descenso de un año antes.

Así, debido a estos factores, el grupo de transporte recortó un punto su tasa interanual en diciembre, hasta el 1,8%, mientras que el de ocio y cultura presentó una tasa anual del 0,5%, siete décimas menos que en noviembre. En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron al alza de los precios en diciembre. Su tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada que experimentaron en diciembre de 2024.