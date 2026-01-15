Este es el famoso restaurante que echa el cierre en Madrid: un rincón de Galicia en pleno centro

La capital está repleta de impresionantes restaurantes. Madrid tiene hueco tanto para las creaciones de destacados chefs con estrella Michelín como Dani García o Dabiz Muñoz, como para los restaurantes de toda la vida, esos que transportan a los sabores tradicionales de siempre.

Más allá del cocido madrileño, el bocadillo de calamares o los típicos callos, la capital alberga todo tipo de restaurantes que acercan a casa a aquellos que vienen de fuera. Son muchos los nos recuerdan al Mediterráneo y, por supuesto, los que nos llevan a la costa gallega. Ahora, una de las propuestas más prestigiosas cierra sus puertas en Eduardo Dato.

¿Cuál es el restaurante que se despide de Madrid?

El restaurante del chef Manuel Domínguez, Lúa cierra sus puertas. Han comunicado en su página web oficial el cierre del restaurante. Llegó a la capital hace más de veinte años y apuesta por la comida tradicional adaptada al siglo XXI. Una cocina honesta, auténtica y respetuosa muy arraigada a la tradición y a los productos gallegos.

Desde la apertura del negocio en 2004 en la calle Zurbano, Lúa se mudó en 2012 a Eduardo Dato, donde consolidó un espacio que transportar a casa a los gallegos que viven en la capital. Declaran en el comunicado que ha sido una etapa muy bonita de esfuerzo, trabajo, satisfacción, alegrías y que se sienten muy recompensados. El cierre, premeditado, busca poder dar espacio a otros proyectos.

Comunicado oficial en la página web del restaurante. / Restaurante Lúa

Ahora, los que todavía no han degustado la propuesta del chef, están de suerte. El restaurante se despide el día 31 de enero, por lo que aquellos que quieran disfrutar de una última comida podrán hacerlo antes de que acabe el mes. Termina así la historia de uno de los restaurantes gallegos referentes de la capital. Así se despide Manuel Domínguez tras dos décadas de trabajo. Lo que no se sabe es si es un adiós o un hasta luego.