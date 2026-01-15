EDUCACIÓN
Familias y alumnado del Ciudad de Jaén en Usera protestan por el derribo del colegio
La propuesta contempla un colegio “tres veces más pequeño” que el actual y una reducción que impactaría especialmente al alumnado con discapacidad motora
Decenas de padres, madres y estudiantes del complejo educativo Ciudad de Jaén, que agrupa un colegio de Infantil y Primaria y un instituto (IES) en el barrio de Orcasur, se concentraron este jueves para manifestar su rechazo al proyecto de la Consejería de Educación que contempla el derribo del actual centro y su traslado a una parcela cercana.
La marcha, que comenzó en las inmediaciones del colegio, se desplazó hasta la Junta Municipal de Usera, coincidiendo con la celebración del Pleno del distrito. Los manifestantes portaron pancartas con lemas como: “Sí a la rehabilitación, no al derribo. Salvemos lo nuestro”, expresando su preocupación por la posible pérdida de espacio educativo.
La secretaria del AMPA del Ciudad de Jaén, presente en la protesta, denunció que el proyecto prevé construir un colegio “tres veces más pequeño”, lo que supondría reducir las zonas verdes, aulas y patios disponibles para los alumnos.
Según la portavoz de las familias, la demolición afectaría de manera especial al alumnado con discapacidad motora, que requiere espacios amplios para poder moverse de forma independiente. Actualmente, el centro ocupa 16.670 metros cuadrados de superficie útil, mientras que el nuevo edificio proyectado ocuparía apenas 8.413 metros cuadrados, prácticamente la mitad.
La movilización cuenta con el respaldo de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, federación regional de asociaciones de padres y madres de alumnos.
Desde la Consejería de Educación, en cambio, se defiende que se trata de un proyecto de “mejora integral” del complejo educativo, que incluirá un nuevo edificio para usos educativos en una parcela anexa, la rehabilitación de instalaciones existentes y mejoras generales en accesibilidad.
- Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región
- Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: 'No sabíamos que teníamos tanto cariño
- El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta nuevo un muro entre Madrid y el Gobierno
- BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano
- La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes
- Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: 'Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos
- Revienta una tubería de aguas fecales en los juzgados de Plaza de Castilla y los funcionarios denuncian el mal estado de las oficinas
- La Comunidad de Madrid declara la Cuesta de Moyano Bien de Interés Cultural Inmaterial