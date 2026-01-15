Familias y alumnado del Ciudad de Jaén en Usera protestan por el derribo del colegio

Decenas de padres, madres y estudiantes del complejo educativo Ciudad de Jaén, que agrupa un colegio de Infantil y Primaria y un instituto (IES) en el barrio de Orcasur, se concentraron este jueves para manifestar su rechazo al proyecto de la Consejería de Educación que contempla el derribo del actual centro y su traslado a una parcela cercana.

La marcha, que comenzó en las inmediaciones del colegio, se desplazó hasta la Junta Municipal de Usera, coincidiendo con la celebración del Pleno del distrito. Los manifestantes portaron pancartas con lemas como: “Sí a la rehabilitación, no al derribo. Salvemos lo nuestro”, expresando su preocupación por la posible pérdida de espacio educativo.

La secretaria del AMPA del Ciudad de Jaén, presente en la protesta, denunció que el proyecto prevé construir un colegio “tres veces más pequeño”, lo que supondría reducir las zonas verdes, aulas y patios disponibles para los alumnos.

Según la portavoz de las familias, la demolición afectaría de manera especial al alumnado con discapacidad motora, que requiere espacios amplios para poder moverse de forma independiente. Actualmente, el centro ocupa 16.670 metros cuadrados de superficie útil, mientras que el nuevo edificio proyectado ocuparía apenas 8.413 metros cuadrados, prácticamente la mitad.

La movilización cuenta con el respaldo de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, federación regional de asociaciones de padres y madres de alumnos.

Desde la Consejería de Educación, en cambio, se defiende que se trata de un proyecto de “mejora integral” del complejo educativo, que incluirá un nuevo edificio para usos educativos en una parcela anexa, la rehabilitación de instalaciones existentes y mejoras generales en accesibilidad.