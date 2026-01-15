Detenido en Madrid por grabar sin consentimiento sus encuentros sexuales y subirlos a internet

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que se dedicaba a grabar, sin consentimiento, sus encuentros sexuales con mujeres utilizando una cámara oculta y que difundía después las imágenes en un foro de internet.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha sido detenido como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El detenido grababa sus encuentros sexuales con mujeres sin contar con su consentimiento y usaba para ello una cámara oculta. Luego editaba los vídeos, pixelaba su rostro y modificaba su voz con el propósito de no ser reconocido.

Mientras, la cara y los cuerpos desnudos de las mujeres eran completamente visibles y reconocibles.

El detenido difundió los archivos a través de un foro de Internet. Así, la investigación se inició en enero de 2025, cuando se recibió una denuncia de una mujer que manifestaba que habían publicado vídeos de ella y de otras seis mujeres en un foro de Internet.

Tras múltiples averiguaciones por parte del grupo de investigación, se efectuó una entrada y registro el 3 de diciembre de 2025 en el domicilio del individuo situado en Madrid.

En el registro se encontraron los vídeos investigados, algunos de ellos sin editar, por lo que se veía sin ningún género de dudas la cara al individuo. Los agentes intervinieron un teléfono móvil y un disco duro.

Por todos estos hechos, el hombre fue detenido el pasado 3 de diciembre como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y ha pasado a disposición judicial.