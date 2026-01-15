TRANSPORTE PÚBLICO
La C4 de Cercanías entre Parla y Getafe Sector 3, afectada por obras a partir de sábado
Renfe ha previsto un servicio de autobuses alternativo que podrá activarse en caso de necesidad durante las dos semanas con mayor restricción ferroviaria
EFE
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) iniciará este sábado las obras de mejora de las vías 1 y 2 de la estación de Cercanías de Parla, por lo que la frecuencia de trenes de la Línea C-4 entre esta estación y la de Getafe Sector 3 se verá disminuida mientras duren los trabajos.
Durante las seis semanas que durarán estas obras, que se extenderán hasta el 27 de febrero, la frecuencia de trenes con origen en la estación de Parla será, en las semanas más restrictivas -la primera y la cuarta de las obras-, de un tren cada 15 minutos, mientras que el resto de las semanas será de 10 minutos.
Para garantizar la movilidad de los usuarios y tener una respuesta rápida ante cualquier contingencia, Renfe ha previsto un servicio de autobuses alternativo que podrá activarse en caso de necesidad durante las dos semanas con mayor restricción ferroviaria.
Este recurso permitirá cubrir el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3, asegurando que los viajeros no vean interrumpido su desplazamiento habitual, según ha señalado Renfe en una nota.
A estas actuaciones se sumará próximamente la nueva estación de Parla Norte, en ejecución desde febrero de 2024 con una inversión de 16,5 millones de euros, que prestará servicio a la línea C-4 de Cercanías Madrid (Parla-Alcobendas/Colmenar Viejo) e impulsará la movilidad sostenible en el municipio y en su área de influencia.
Ubicada en el noreste del municipio, entre las estaciones de Getafe Sector 3 y Parla, la estación responderá a nuevos desarrollos urbanos del entorno y dará acceso al ferrocarril de proximidad urbano e interurbano a más viajeros, reduciendo la congestión de la estación actual de Parla.
La nueva terminal, que se configura como elemento catalizador del desarrollo de la zona, conectará, además, con otros medios de transporte limpios, como el tranvía.
El edificio de viajeros constará de una única planta distribuida en tres partes: vestíbulo central, zona comercial para uso de cafetería y dependencias para la explotación de la estación y atención al viajero.
