Ayuso tacha la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de "chantaje" y "robo" para ahogar a Madrid: "Es el sueño húmedo de los independentistas"

Ayer fue la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien se refirió a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno como un "sistema de castas" y hoy ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien lo ha valorado. "Esto sencillamente es chantaje, es ilegalidad, es falta de solidaridad", ha señalado. "Se llama privilegios, impunidad, robo, abandono a las regiones peor financiadas. Esto es un ataque a la unidad de España y son las bases para construir una nación paralegal y la república federal plurinacional, que es lo que buscan los socios del presidente. Esto es corrupción de Estado".

Como ya hizo ayer su consejera, Ayuso considera especialmente grave que el modelo se pactara previamente con el dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, a quien se ha referido como "el expresidiario Junqueras". De hecho, considera que el modelo no es sino una forma de otorgar 5.000 millones de euros adicionales a Cataluña, "a los independentistas, más bien" y "migajas" al resto bajo amenazas. "O te quedas con el sistema tal y como te lo hemos planteado o te quedas sin nada", ha reprochado.

La presidenta madrileña entiende también que el modelo es especialmente lesivo para Madrid, que actualmente aporta el 75% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y que, según ha dicho, tendrá que llegar ahora al 82% de acuerdo con los cálculos efectuados por su Ejecutivo. "No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid, que quizás es lo que están buscando para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto", ha enfatizado. "Pretenden forzar que Madrid, que es una región internacional, tenga más impuestos, ahogarla directamente tanto a sus empresas como a todos los madrileños y que, por tanto, sea también la más perjudicada, que es la gran obsesión, es el sueño húmedo de los independentistas", ha zanjado.

"No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista"

En la que ha sido su primera comparecencia ante la prensa del año, la presidenta madrileña ha sido preguntada también sobre la polémica en torno al apoyo que mostró en la red social X a Julio Iglesias tras conocerse las acusaciones de acoso sexual que dirigen contra el cantante trabajadoras en su residencia. "Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos", ha señalado. "Considero que hay muchísimos otros temas de los que sí nos hemos de responsabilizar", ha señalado, entre los que ha mencionado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las imputaciones a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez o la situación de la Fiscalía General del Estado.

"Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas, escritas quedan", ha asegurado. "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió la presidenta en el antiguo Twitter el pasado martes.