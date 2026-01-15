Madrid autoriza el convenio para convertir El Corte Inglés de Méndez Álvaro en parque y oficinas

El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la firma del convenio urbanístico de gestión que permitirá transformar la parcela que ocupaba el antiguo El Corte Inglés de Méndez Álvaro en una torre de oficinas junto a un nuevo parque urbano con equipamientos para los vecinos.

La Junta de Gobierno municipal ha dado este jueves luz verde a este acuerdo, que supone un nuevo avance en la ejecución del ámbito ‘Nuevo Sur-Méndez Álvaro’, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El proyecto prevé que aproximadamente el 72 % de la superficie del ámbito tenga uso dotacional público, mientras que el resto se destinará a servicios terciarios, principalmente oficinas. En total, el ámbito ‘Nuevo Sur-Méndez Álvaro’ abarca 11.811 metros cuadrados de suelo, ocupado hasta su cierre por un centro comercial construido en 1992 y cuya demolición fue avalada en 2024.

De los terrenos resultantes, una primera parcela de 8.500 metros cuadrados se destinará a uso dotacional y se dividirá en dos fincas: una zona verde concebida como parque de distrito y otra para un equipamiento público destinado a los vecinos de Arganzuela, con un aparcamiento bajo rasante asociado.

Por otro lado, la segunda parcela, de titularidad privada y con una superficie de 3.311 metros cuadrados, albergará una torre de oficinas de hasta 27 plantas. El parque urbano se ubicará en el extremo suroeste del ámbito y actuará como elemento central en torno al cual se organizarán la edificación pública y la torre de oficinas, favoreciendo una adecuada orientación solar, nuevas conexiones urbanas entre las calles de Kentia y de la Retama y la renaturalización del entorno.

Además, el proyecto incorporará una masa arbolada significativa con especies locales, en línea con las políticas municipales de sostenibilidad y fomento de la biodiversidad. El convenio regula, entre otros aspectos, las condiciones de cesión de los suelos, el diseño de un proyecto unitario para las obras de edificación y urbanización y la financiación de la futura zona verde.