El autobús a demanda del fin de semana en la Sierra del Rincón será un servicio permanente

La Comunidad de Madrid va a mantener de manera permanente el servicio de transporte a demanda los fines de semana en la Sierra del Rincón, dados el "éxito y buena acogida" de la iniciativa durante la prueba piloto desarrollada en el segundo semestre de 2025.

"El servicio se va a consolidar en la zona para atender la demanda durante los fines de semana", confirman a EFE fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, que agregan que, durante los seis meses de prueba piloto, se trasladó a un total de 163 usuarios, duplicando los datos del anterior servicio interurbano convencional.

Las localidades a las que presta servicio son La Puebla de la Sierra, La Hiruela, Piñuécar-Gandullas, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Madarcos, Horcajuelo de la Sierra, Horcajo de la Sierra-Aoslos y Buitrago del Lozoya, siendo este último el único que supera los 400 habitantes.

El autobús a demanda está disponible los sábados, domingos y festivos y permite a los usuarios reservar su trayecto con hasta dos horas de antelación, a través de la aplicación móvil 'Bus demanda Sierra del Rincón' o mediante el teléfono 911779951. Las tarifas que se aplican son las mismas que en el transporte público regular y los pasajeros pueden hacer uso de su abono personal o de las tarjetas de 10 viajes, así como pagar en efectivo o con tarjeta bancaria. La flota del servicio cuenta además con un microbús de 14 plazas adaptado a personas con movilidad reducida.

Desde la Consejería apuntan que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid "está estudiando otras zonas rurales de la región en las que esta iniciativa pueda suponer un beneficio para sus habitantes", de cara a "una futura implementación".