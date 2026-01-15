El Atlético blinda a Giuliano Simeone: renueva hasta 2030 y tendrá una cláusula de estrella

El Atlético de Madrid anunció este jueves la ampliación de contrato del extremo internacional argentino Giuliano Simeone por dos temporadas más, del 30 de junio de 2028 hasta la misma fecha de 2030, tras su irrupción del último año y medio en el primer equipo, con el que ha jugado 77 partidos.

El futbolista, de 23 años, se ha consolidado en ese tiempo en el conjunto rojiblanco en el esquema de Diego Simeone, en el que hoy por hoy es titular indiscutible, gracias a su competitividad, velocidad, recursos, sacrificio y soluciones tanto en ataque como en defensa en la banda derecha de la alineación del equipo.

Giuliano es el tercer futbolista con más minutos de la plantilla (2.070), superado solo por Hancko (2.153) y Oblak (2.160). El internacional argentino, fijo también con la selección, es además el máximo asistente del Atlético (7), como ya lo había sido en la pasada campaña (con 9), y lleva tres goles.

Giuliano, que antes de eso debió de irse cedido al Zaragoza (2022-23) y al Alavés (2023-24), regresó en el verano de 2024 al Atlético para tomar su actual dimensión en el último curso y medio.

En sus 77 duelos, ha marcado ocho goles y ha dado 16 asistencias, “convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición por su pundonor sobre el terreno de juego”, según resaltó el Atlético.

El portal especializado Transfermarkt lo tasa ya en 40 millones de euros, el cuarto que más de la plantilla tras Baena (55), Barrios (60) y Julián Alvarez (100). Su cotización cotiza al alza, pues hace un año estaba valorado en solo 12 millones.