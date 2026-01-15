Luz verde por fin a las obras del bulevar peatonal que transformará la calle Alcalá

Con los problemas de movilidad provocados en los últimos meses por las grandes obras en marcha en la capital ya menos acentuados, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido dar por fin luz verde a los trabajos del nuevo bulevar peatonalentre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles, que arrancarán a principios de febrero y se prolongarán previsiblemente hasta el primer trimestre de 2027.

Así lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal celebrada este jueves. El proyecto, que supondrá una inversión de 6,1 millones de euros, cuenta con el visto bueno de la UNESCO, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, y se ha coordinado con el área de Movilidad para, en palabras de la delegada, “molestar a los madrileños lo menos posible”.

El objetivo de la intervención, según ha apuntado García Romero, es recuperar el trazado histórico de la calle y poner en valor la Puerta de Alcalá mediante la creación de un paseo central, que permitirá a madrileños y visitantes disfrutar de una mejor perspectiva de uno de los principales elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz.

Para ello, la iniciativa creará un paseo central de 250 metros de longitud en el eje de la calzada actual, ajardinado con árboles y plantas, con una sección tipo que, según el proyecto, incluye un paseo central de 3,8 metros de ancho. En cuanto a la reorganización del tráfico, la reforma contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, y un carril bici segregado en el lado sur.

En sentido subida hacia la Puerta de Alcalá, se reducirán los carriles para coches manteniéndose el espacio para el autobús, mientras que el carril bici se ampliará hasta 2,6 metros de ancho, subirá al nivel de la acera y se separará del carril bus mediante un pequeño espacio adicional, garantizándose su continuidad con un giro a la izquierda en la plaza de la Independencia. El espacio ganado por la reducción de carriles permitirá además ampliar sustancialmente la acera norte y recuperar la doble alineación histórica de arbolado con la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte.

La actuación se completará con franjas de plantación arbustiva tanto en ambas aceras como en el paseo central y con la renovación de todo el pavimento, que combinará losa y adoquín de granito, además del reasfaltado de la calzada. También se sustituirá el alumbrado público por un modelo de farola basado en el diseño histórico de la calle Alcalá, pero con tecnología LED, y se prevé la renovación y ampliación del mobiliario urbano, así como la reordenación de los espacios destinados a terrazas de veladores.

La remodelación se extenderá igualmente a la plaza de la Independencia, con el objetivo de integrar visual y funcionalmente la Puerta de Alcalá, reduciendo su carácter de monumento aislado en una glorieta y “acercándolo a la ciudadanía”. El jardín recuperará uno de los trazados de finales del siglo XIX para favorecer la permeabilidad peatonal: se creará un nuevo paso peatonal en la parte oeste de la plaza y se adecuará el existente en el este. Además, se realizará un estudio de iluminación del monumento que modificará la ubicación de los puntos de luz.

El proyecto mantendrá la mayor parte de la pavimentación actual de las aceras de la plaza, ejecutadas en 2009, y reforzará la accesibilidad con nuevos encaminamientos hacia pasos peatonales y paradas de transporte público para adaptarlas a la normativa de accesibilidad universal. También se reducirá un carril para generar un carril bici segregado que conecte el de la calle Alcalá con el de la calle Serrano, además del asfaltado de toda la calzada de la plaza, la renovación del mobiliario urbano y la redistribución del transporte público.

Por último, las obras alcanzarán también a las calles Alfonso XI y Pedro Muñoz Seca. En Alfonso XI se actuará en la manzana entre Alcalá y Valenzuela para ampliar la acera oeste y cambiar la banda de aparcamiento de batería a línea, lo que permitirá una nueva alineación de arbolado con seis nuevos ejemplares. En Pedro Muñoz Seca, la intervención se limitará a adecuar su embocadura a la nueva configuración de la calle Alcalá.