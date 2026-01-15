El alcalde de Móstoles cesa al concejal de Cultura que ha provocado la ruptura con Vox

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha destituido finalmente a su hasta ahora concejal de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística, Daniel Martín, quien con su marcha de Vox y su paso al grupo de No Adscritos ha provocado la ruptura del pacto de Gobierno firmado entre PP y Vox en mayo de 2023.

Fuentes municipales han confirmado a EFE que Martín ya ha sido cesado oficialmente de sus competencias de Gobierno, tal y como avanzó ayer miércoles el propio regidor mostoleño, quien de momento asumirá las competencias que hasta ahora ostentaba el edil destituido "para garantizar la estabilidad del gobierno".

Desde el PP han solicitado en las últimas horas a Vox que no traslade "su inestabilidad interna" al Gobierno de Móstoles, haciendo un llamamiento a renegociar el pacto y recordando que la crisis arrancó después de que el concejal de Cultura fuera el que decidiera dejar Vox y pasarse al grupo de No Adscritos.

"Vox no puede pretender que su inestabilidad interna la paguen todos los mostoleños y el propio Ayuntamiento de Móstoles", insistía ayer el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una comparecencia con el alcalde, a quien mostraba su respaldo ante la crisis abierta en su equipo de Gobierno.

Serrano reiteraba este miércoles que, ante "un problema de Vox", lo que ha hecho el alcalde es "ofrecerse para buscar la mejor salida y poder seguir dando continuidad y estabilidad al municipio", por lo que ha reiterado la necesidad de renegociar el actual pacto de Gobierno en el municipio.

Estas declaraciones se producían después de que ese mismo día la portavoz de Vox en Móstoles volviera a acusar al PP de "romper unilateralmente" el pacto de Gobierno y le acusara también de dar "amparo a un desertor, a un traidor y a un concejal tránsfuga, como es Daniel Martín".

Algo que también negaba el alcalde mostoleño minutos después en su comparecencia, donde afirmaba que Martín, que anunció el viernes su marcha de Vox y su paso al grupo de No Adscritos, será "cesado" de sus competencias, algo que asegura que ya trasladó ayer a la dirección de Vox y que se ha confirmado este jueves.

Sin embargo, la portavoz de Vox ha reiterado, con el respaldo de la dirección de Vox Madrid, que es el PP quien ha decidido "traicionar el pacto de Gobierno en Móstoles", por lo que ha avanzado que pasarán a la oposición, aunque de momento no han presentado su renuncia a los cargos de Gobierno, según fuentes municipales.

"Si ya como socios de gobierno hemos ejercido una oposición firme, a partir de hoy, desde la oposición, seremos la oposición más dura que ha habido en Móstoles", ha afirmado la portavoz de Vox en Móstoles, quien ya solicitó ayer al alcalde que cesara de sus funciones de gobierno tanto a ella como al resto de cargos de Vox.