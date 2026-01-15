Alcalá invertirá cuatro millones de euros en mejoras urbanas el primer trimestre de 2026

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha anunciado que a lo largo del primer trimestre de 2026 culminarán obras que llevan meses gestándose en los diversos barrios, como la fase 3 de la Avenida de Guadalajara, y se iniciarán otras nuevas por valor de cuatro millones de euros.

La concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha señalado que diversas inversiones se encuentran ya preparadas para ejecutarse, con una dotación superior a los cuatro millones de euros, destinadas a seguir mejorando plazas, calles y espacios públicos en distintos barrios.

"Estas actuaciones responden a una forma de gobernar basada en la planificación y en dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos", ha comentado la edil a través de una nota de prensa remitida por el Consistorio complutense.

En cuanto a las próximas intervenciones, Alcañiz ha avanzado que durante los primeros meses del año comenzarán mejoras en espacios como el Paseo de la Alameda y el entorno del Gran Canal, ámbitos que "necesitan una renovación integral para recuperar su papel como espacios urbanos de referencia".

La concejala ha hecho hincapié igualmente en el inicio, a lo largo del trimestre, de las obras de plataforma única en la calle Arcipreste de Hita, una intervención que "permitirá mejorar esta calle y avanzar en su adecuación a las necesidades actuales del entorno", ha defendido.