Los madrileños ya pueden llevar el abono transporte en el móvil, pero con una condición: esta es la 'letra pequeña' que debes conocer

El abono transporte ya es una realidad para los madrileños. Desde este mismo jueves, los ciudadanos ya pueden acceder a los principales servicios de transporte público regional empleando su teléfono móvil para superar los tornos.

La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves la nueva aplicación 'Mi tarjeta transporte', que permite virtualizar el abono mensual tradicional y evitar la pérdida y deterioro de la tarjeta de plástico.

Eso sí, para todos aquellos que quieran utilizar la aplicación, existe una letra pequeña que deben conocer. A partir de ahora, los usuarios tendrán que elegir si desean seguir utilizando la tarjeta física o cargarla desde su teléfono. Las dos opciones no son posibles, pues elegir una inhabilita la otra.

Así puedes añadir el abono transporte a tu smartphone

Para usar el abono transporte en el móvil, se deben cumplir dos requisitos: tener una Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) y contar con un smartphone Android 9.0 o superior. Por desgracia, los usuarios de iOS no podrán disfrutar de esta ventaja aún, pues la app no está habilitada para sus teléfonos.

En Google Play Store, los que tengan Android deberán descargar la app 'Mi Tarjeta Transporte' e introducir los datos correspondientes en ella. Tan solo se debe acercar la tarjeta física al lector NFC del móvil y seguir las instrucciones para transferirla a Google Wallet, donde quedará almacenada con todas las medidas de seguridad.

Una vez virtualizada, el usuario solo tendrá que acercar el móvil al torno o validadora para viajar, conservando perfiles y descuentos asociados, como familia numerosa o discapacidad. La app permite, además, consultar saldo y títulos de forma intuitiva, recargar títulos virtuales y físicos las 24 horas y acceder a un apartado de preguntas frecuentes y a un canal de reclamaciones.

Un sistema que beneficiará a más de tres millones de usuarios

El proyecto, desarrollado por Madrid Digital, se estima que beneficiará inicialmente a más de tres millones de usuarios. Sin embargo, la tarjeta física seguirá siendo válida para quienes prefieran usarla. El sistema ya se probó en un proyecto piloto con más de 8.000 usuarios, quienes ayudaron a evaluar su funcionamiento y corregir posibles fallos. Ahora, por fin está disponible para todo el mundo.