Vox acusa al PP de forzar la ruptura de su acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Móstoles

Zozobra en el pacto entre el PP y Vox que permite al popular Manuel Bautista gobernar Móstoles, el segundo municipio por población de la Comunidad de Madrid tras la capital. La portavoz de la formación de ultraderecha en el municipio, Nieva Machín, ha acusado al PP de romper el acuerdo unilateralmente después de que Daniel Martín, uno de los tres concejales de su partido y responsable de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística en el gobierno municipal, hiciera efectiva hace unos días su salida de la formación sin que Bautista lo haya cesado como responsable de Cultura.

El alcalde mostoleño ha asegurado hoy que cesará a Martín una vez se cierren "tres actos muy importantes" y que así lo había transmitido ayer a sus hasta ahora socios de gobierno. Machín ha exigido esta mañana ser cesada como miembro de la junta de gobierno local. "Si ya como socios de gobierno hemos tenido una posición firme defendiendo los intereses de los mostoleños, a partir de hoy mismo, desde la oposición, seremos la oposición más dura que ha habido en Móstoles", ha asegurado en un vídeo grabado en la Asamblea de Madrid escoltada por la portavoz del grupo parlamentario de Vox en la cámara regional, Isabel Pérez Moñino, y el presidente provincial en Madrid del partido, José Antonio Fúster.

Tras el anuncio de Martín de abandonar las siglas del partido de Abascal pero mantener el acta de concejal, el PP emplazaba a Vox a "reconsiderar" las condiciones del acuerdo ante la incapacidad de la formación "para asegurar la estabilidad del gobierno municipal". Una invitación que Vox ha utilizado para asegurar que se trata de una ruptura unilateral del pacto, firmado en mayo de 2023. Los resultados de las elecciones municipales de aquel año dejaron al PP con 12 concejales, cerca de los 14 que marcan la mayoría absoluta en el pleno de la localidad. Vox obtuvo tres.

A juicio de Vox, los populares incumplen ahora el pacto "pese a que las mayorías municipales siguen siendo exactamente las mismas". Por ello rechaza cualquier renegociación del acuerdo. "Los pactos se renegocian cuando cambian las mayorías, y en Móstoles no han cambiado", ha señalado esta mañana Machín, quien mantiene que el PP ampara a un concejal tránsfuga. Desde el partido de ultraderecha se entiende que Martín accedió al cargo de concejal de Cultura formando parte de las listas de Vox y se insiste en que el pacto de 2023 atribuía "claramente" esas competencias a la formación.

Por ello, aseguran, su única exigencia ha sido "el cumplimiento íntegro del acuerdo, que pasa por el cese inmediato de Daniel Martín y la devolución de las competencias a Vox”. Ahora, afirma Machín, "no hay margen para ninguna negociación, porque la negociación ya se hizo en mayo de 2023".

El movimiento cuenta con el total respaldo de la dirección del partido, como prueba la presencia de Moñino y Fúster en el vídeo difundido por Vox. "¿De cuántos gobiernos, Partido Popular, tiene que salir Vox para que entendáis que nosotros no nos vendemos ni por cargos ni por sillones", afirma Fúster en ese mensaje.

"Daniel Martín ha salido del grupo Vox, al grupo de No Adscritos, por tanto, desde ese mismo momento, Daniel Martín no va a tener las competencias y eso ya se les comunicó ayer", ha asegurado, por su parte Bautista, aunque no ha concretado la fecha exacta. "Evidentemente, las competencias de ese concejal se le iban a retirar y a partir de ahí sentarnos para ver esa nueva mayoría, que ya no era de 15, sino de 14, y distribuir las competencias. Es lo que no han aceptado en Vox", ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press. Sobre el cese de Nieva que la propia concejal de Vox le ha reclamado, ha señalado que no le corresponde a él efectuarlo. "Si ella cree que no se ha respetado un acuerdo o cree que tiene que irse del gobierno, que se vaya directamente", ha dicho.

Al asunto también se ha referido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha acompañado hoy a Bautista en Móstoles. "Ante un problema de Vox, lo que ha hecho el alcalde Manuel Bautista es ofrecerse para buscar la mejor salida y poder seguir dando continuidad y estabilidad al municipio", ha indicado. "Vox no puede pretender que su inestabilidad interna la paguen todos los mostoleños y el propio Ayuntamiento".

El número dos del PP de Ayuso ha recordado que Vox obtuvo más de 220 concejales en las pasadas elecciones y que hasta 25 han abandonado sus listas desde entonces. "Es importante tener grupos institucionales fuertes y ser responsables allí donde se gobierna", ha manifestado, antes de afirmar que siguen abiertos al pacto. "Quiero para Móstoles la estabilidad de la que llevábamos gozando estos dos años y medio, una estabilidad que en estos momentos depende de Vox. Nuestra mano va a seguir permanentemente abierta y vamos a seguir trabajando en todos los asuntos pendientes que hay en las diferentes concejalías del Ayuntamiento".

Tras las elecciones de 2023, PP y Vox llegaron a acuerdos en una treintena de municipios madrileños, entre ellos Móstoles y Alcalá de Henares, los dos más poblados de la región después de Madrid.