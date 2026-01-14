Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: "Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos"

En la orilla oeste de la M-30, semiescondidas entre el muro que bordea la carretera y la ladera del parque, un pequeño grupo de chabolas resiste el empuje de las obras de Parque Ventas. Son apenas ocho construcciones precarias hechas con tablones de madera, chapas y telas, levantadas una a continuación de la otra en este pequeño rincón próximo a la zona donde se han instalado los pilotes que soportarán la gigantesca losa que enlazará los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Hace un tiempo no estaban ahí: el inicio de los trabajos de cubrición de la autovía ha obligado a los moradores a desplazarse hacia el norte, acercándose al puente. En los próximos días, dejarán de estarlo de nuevo, cuando el Ayuntamiento de Madrid ejecute el levantamiento anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el pasado viernes durante una visita a las obras. A la espera de que llegue el día señalado - que el Consistorio mantiene en secreto para evitar atraer los focos-, los ocupantes resisten sin intención de abandonar los que son sus hogares.

Proceden todos de Rumanía, como Ferdi y su familia. Llegado a España hace alrededor de 8 años en busca de algo mejor, lleva los últimos cinco viviendo en los márgenes de la M-30, donde comparte una de esas infraviviendas con su madre, su padre y su mujer. Trabajan todos en los semáforos de los alrededores, limpiando los parabrisas de los vehículos que se detienen en los pasos de cebra. Su hermano también, aunque él no duerme allí, sino en otro asentamiento por Mar de Cristal.

El asentamiento ilegal con los pilotes de Parque Ventas al fondo. / Alba Vigaray

El lugar, protegido por el muro, ofrece un relativo refugio frente a los rigores de la calle y el clima. "Estamos más calientes y podemos dormir tranquilos", explica este joven sin hogar. Además, unas dos veces por semana les llevan comida, añade, aunque no aclara quién. Según cuenta, en los últimos meses los equipos de calle municipales se han presentado en varias ocasiones para decirles que tienen que "limpiar" la zona.

La última, fue el pasado mes de diciembre. "Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para limpiar el campamento y movernos", cuenta Ferdi. Sin embargo, "todavía no han vuelto". Cuando finalmente lo hagan, vendrán acompañados de agentes de la Policía Municipal y efectivos de efectivos del SELUR para despejar por completo las chabolas. El levantamiento, matizan desde el Consistorio, es el último paso de un largo proceso de intervención social en el que los equipos de calle trabajan con las personas asentadas para tratar de ofrecerles una alternativa habitacional.

No obstante, esta tiene que ser aceptada voluntariamente por los afectados; algo que, de momento, no ha sucedido en ningún caso. Osman Sikeyu, otro de los que duermen en los alrededores del Puente de Ventas, apunta una explicación a este rechazo: les obligaría a irse lejos de la zona y no podrían seguir trabajando en el semáforo, que, aunque escueta, es su única fuente de sustento. Afirma que no les preocupa una eventual venida de la policía, pues llevan tanto tiempo allí que ya les conocen y saben que "no molestamos".

Una valoración que Almeida no comparte. Durante la visita del viernes, el regidor madrileño aseguró ser "consciente" de las molestias que provocan estos asentamientos ilegales. “Están ocasionando perjuicios y alterando la convivencia de los vecinos y del barrio”, declaró, antes de prometer que la intervención municipal se extenderá a toda la capital. “La semana que viene se va a producir el levantamiento inmediato de ese asentamiento ilegal, como vamos a hacer con los diferentes asentamientos ilegales que hay en la ciudad de Madrid”, subrayó Almeida desde Ventas.