Tormenta, frío y nubes: así será el tiempo de hoy en Madrid según la AEMET

Madrid despierta este miércoles, 14 de enero en otro día de invierno marcado por un temporal muy nuboso. La jornada iniciará con tormenta y lluvia escasa desde la madrugada hasta la mitad del día. A partir de las 12:00, el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad.

En la Sierra, cielo muy nuboso con visibilidad localmente reducida a primera y últimas horas. Las precipitaciones serán débiles o moderadas durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará en torno a los 1600 y 1800 metros.

Las temperaturas se mantienen estables, con un pequeño descenso. Se esperan 12 grados de máxima y 5 grados de mínima. Se espera viento flojo en dirección variable.

¿Qué tiempo hará este fin de semana en Madrid?

Las nubes seguirán durante el sábado con posibles precipitaciones y la temperatura oscilará entre los 8 grados de máxima y los 2 grados de mínima. Se prevé que el cielo se despeje durante el día de domingo, sin apenas variaciones térmicas. La cota de nieve se situará en torno a los 800 metros. El viento se mantendrá en calma durante el fin de semana.