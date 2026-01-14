El soterramiento de la A-5 elimina el baipás del Parque de Atracciones y recupera el trazado en línea recta desde este jueves

Lentos, pero sin pausa, los trabajos de soterramiento de la A-5 siguen completando etapas. A partir de este jueves 15 de enero, el Ayuntamiento de Madrid recuperará el itinerario original en línea recta de la autovía en el entorno del Parque de Atracciones, eliminando el desvío provisional en curva (baipás) que venía canalizando el tráfico en superficie en esa zona.

La medida, según explica el Consistorio en una nota, busca simplificar el trazado para el tráfico rodado y mejorar los accesos a los trabajos, liberando 500 metros para que el tramo discurra recto en ambos sentidos, como antes de implantarse el baipás.

En la práctica, el cambio afectará especialmente a los vehículos que salen del túnel de la avenida de Portugal en sentido salida, que desde el jueves circularán ya por el nuevo recorrido recto entre los puntos kilométricos 3+250 y 3+750, sobre la losa ejecutada del túnel sur.

Dos fases para mantener la movilidad

El desmantelamiento del baipás se hará en dos fases consecutivas para garantizar la continuidad del tráfico y la seguridad vial, con señalización temporal de obra durante el proceso. La primera se desarrollará entre el jueves 15 y el martes 20 de enero, cuando se construirá un ramal de conexión en superficie, de unos 60 metros, entre la avenida de Portugal y la A-5.

El objetivo es evitar que, durante la transición, el tráfico tenga que desviarse por la calle Dante. Mientras se ejecuta ese acceso directo, el Ayuntamiento mantendrá el baipás solo para un movimiento concreto: la incorporación desde la avenida de Portugal a la A-5 sentido Alcorcón.

Ese uso parcial del desvío será temporal. El Consistorio prevé clausurarlo definitivamente la noche del martes 20 para proceder a su demolición, y sitúa el inicio del desmantelamiento del baipás del Parque de Atracciones a partir del jueves 21 de enero.

Se mantienen los desvíos de Yébenes, Boadilla y Batán hasta verano

Esta modificación, aclara el Consistorio, no implica cambios en otros puntos de la obra. Los desvíos de Yébenes, Boadilla y Batán se mantienen y conservarán su trazado actual hasta el verano, dentro de la planificación del soterramiento.

Desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, se recomienda a los conductores circular con precaución y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en horas punta, ante la convivencia de tráfico y maquinaria y la variación de itinerarios durante estos días.