Siguen adelante con el derribo del Baobab pese a la suspensión del Ayuntamiento

Pese a que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció ayer martes que suspendía temporalmente la licencia para el derribo del edificio que albergaba el famoso restaurante senegalés Baobab, en Lavapiés, esta mañana ha amanecido con el inicio del desmontaje del inmueble.

Durante la mañana, cinco obreros han continuado con los trabajos de derribo, desmontando la estructura del tejado y retirando escombros. Por su parte, operarios del Ayuntamiento retiraban el edificio, tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

A primera hora, Más Madrid denunció el derribo con un vídeo que muestra a un grupo de operarios encaramado a la parte superior de los bloques situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros.

"Nos hemos levantado esta mañana con el ruido de las piquetas cargándose el edificio del antiguo Baobab de Lavapiés, a pesar de que el propio Almeida anunció ayer la paralización de su demolición", denuncia la concejala Lucía Lois, para quien supone "una buena muestra de cómo funciona la disciplina urbanística en nuestra ciudad".

Según la edil de la oposición, "da igual lo que diga Almeida", ya que en Madrid cada cual hace lo que le da la gana, porque el beneficio siempre es mayor que la multa".

Operarios del Ayuntamiento de Madrid retiran el alumbrado del edificio del Baobab. / H.G.

Antonio Giraldo, concejal del PSOE, asegura que el Consistorio madrileño comunicó "extraoficialmente" la suspension del derribo este martes por la mañana, antes de anunciarlo oficialmente horas después. Y asegura que se ha puesto en contacto con el concejal de Urbanismo, Borja Carabante, para que le explique la situación ya que, solo un día después, han mandado un inspector de la Agencia de actividades y a Policía Municipal al derribo del antiguo Baobab.

Por su parte, los operarios que trabajan en el desmontaje aseguran que son "unos mandados" y que es la Comunidad de Madrid la que tiene que decidir si paran o no.