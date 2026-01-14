Reyes Magos a la inversa: hasta 15 detenidos por robar en viviendas durante las Navidades en la Comunidad de Madrid

Las fiestas navideñas son época de alegría y regalos. Reyes Magos y Papá Noel recorren las casas para dejar sus presentes a los más pequeños (y no tan pequeños). Pero también es tiempo de viajes y viviendas vacías, un momento que aprovechan los cacos para entrar a los domicilios a robar.

La Policía Nacional ha detenido a un total de 15 personas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid durante las Navidades como resultado de un dispositivo especial de seguridad destinado a prevenir y combatir robos en interior de viviendas en las fiestas.

Según ha detallado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, se han esclarecido cerca de una veintena de hechos delictivos. Además, se ha logrado no solo la detención de los presuntos responsables, sino también una disminución de los robos en interior de viviendas en las zonas afectadas, reforzando así la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Consejos para evitar robos

La Policía Nacional, que se compromete a seguir desarrollando este tipo de dispositivos preventivos, especialmente en fechas clave, también ha compartido algunos consejos para prevenir robos en domicilios, como no dejar indicios de nuestra ausencia y tratar de dar siempre apariencia de vivienda habitada, ya que bajar completamente las persianas es signo de ausencia en la vivienda.

Ha recordado que un buzón lleno de publicidad y correspondencia es sinónimo de no estar en casa, por lo que ha animado a pedirle a un vecino o persona de confianza que lo vacíe, así como que esta persona de confianza se pase de vez en cuando por casa para darle aspecto de normalidad.

Se recomienda discreción en redes sociales sobre las vacaciones porque los delincuentes emplean estos canales para obtener información acerca de nosotros y mantener discreción en las redes sociales. También que se revise las puertas del edificio porque los ladrones suelen emplear marcadores para asegurarse de que la vivienda se encuentra vacía. Si se detecta algún elemento de este tipo, hay que avisar de inmediato al 091 y no tocarlos bajo ningún concepto.

Por otro lado, pide asegurar que se cierran las ventanas y las puertas con llave porque mediante el conocido 'método del resbalón' los ladrones acceden fácilmente a la vivienda sirviéndose de algún elemento de plástico que deslizan por la cerradura. Este método funciona si no se echa la llave.

Finalmente, reclama revisar las cerraduras, invertir para ganar en seguridad y renovar la del portal de acceso a la comunidad. Si se observa a personas ajenas merodeando por los rellanos o en actitud sospechosa, llamar al 091 para que los agentes rápidamente puedan hacer comprobaciones.