Revienta una tubería de aguas fecales en los juzgados de Plaza de Castilla y los funcionarios denuncian el mal estado de las oficinas

Esta tarde, en las dependencias de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla ocupadas por el juzgado que se encontraba de guardia de diligencias —este miércoles, el número 48—, se ha producido la rotura de una tubería de aguas fecales. Un vídeo al que ha tenido acceso este periódico muestra cómo las oficinas quedaron anegadas, manchando suelos y muebles.

Fuentes internas explican que, mientras los funcionarios trabajaban, comenzaron a caer ciertos materiales desde el techo, lo que les obligó a llamar a mantenimiento. Cuando el operario tocó la tubería, esta se rompió, confirmando sus sospechas de que lo que caía provenía de aguas fecales.

Al producirse la rotura han tenido que irse a su juzgado, en la planta quinta del edificio, dadas las condiciones en las que se encontraban las dependencias en las que habitualmente se hace la guardia.

Según fuentes consultadas consultadas por este diario, el incidente impedirá a los funcionarios encargados de la guardia pernoctar en las dependencias habilitadas para ello. "Al tratarse de una guardia de 24 horas, algunos funcionarios incluso duermen en los juzgados para poder activarse de ser necesario con rapidez", señalan.

Lo ocurrido les obligará a pasar la noche en sillas o en zonas no habilitadas mientras cumplen funciones como búsquedas y capturas, requisitorias o levantamientos de cadáveres. Los trabajadores también denuncian que "el inmueble necesita reparaciones urgentes, pero que estas no se realizan porque la inversión pública se destina íntegramente a la construcción de la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas".

"El edificio se encuentra en muy mal estado y no se hace nada para arreglarlo", añadieron, preocupados por que la situación afecte tanto a su labor diaria como a la atención a los ciudadanos.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció en agosto de 2025 que, desde 2019, había invertido "cerca de 6 millones de euros en el mantenimiento y mejora de los juzgados de Plaza de Castilla". Entre las actuaciones que enumeraron, se encontraban "la renovación de la climatización con casi 2,5 millones de euros, reformas en fachadas, instalaciones eléctricas, ascensores, iluminación, distribución de espacios, sistemas de seguridad CCTV, zonas para detenidos, archivos y baños".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, especificó en ese entonces que el espacio continuaría siendo rehabilitado tras el traslado a la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas.

Abierto a finales de 1978, el edificio de Plaza de Castilla tiene una superficie de 8.670 metros cuadrados y alberga 54 juzgados de instrucción, seis de vigilancia penitenciaria, el Decanato de los Juzgados de Madrid, zona para detenidos, cámara Gesell, sala infantil, forensía y espacios para abogados y procuradores.