Renfe vuelve a salir al rescate y dobla la capacidad de un Avlo Madrid-Málaga por las cancelaciones de Ouigo: fechas y horarios de los trenes

Una vez más, Renfe sale al rescate de miles de pasajeros que han sufrido las cancelaciones de Ouigo. La semana pasada la compañía ferroviaria francesa informó que reduciría temporalmente su oferta de trenes en el Corredor Sur, una medida que afectaba los servicios con salida y llegada a Madrid en las rutas hacia Sevilla y Málaga entre los días 9 y 22 de enero, con un impacto estimado en 15.000 pasajeros.

Renfe respondía rápidamente programando un servicio especial de trenes Avlo para que los usuarios pudieran llegar a sus destinos y, ahora, parece que vuelve a repetir la jugada. La compañía española doblará desde este viernes 16 hasta el domingo 18 la capacidad de un servicio Avlo por día en la relación Madrid-Málaga para "facilitar la movilidad" de los usuarios.

Trenes con el doble de plazas: solo a esta hora

La compañía ha informado que el Avlo del viernes con el doble de plazas será el Málaga-Madrid de las 14:24 y 17:33 horas. El sábado y el domingo los Avlo que viajarán con el doble de capacidad son los que salen a las 10:35 horas de Madrid y llegan a Málaga a las 13:44 horas ambos días.

En función de la demanda, Renfe no descarta reforzar la capacidad de sus trenes en este corredor en otras jornadas y horarios. Estos nuevos servicios se suman a los Avlo adicionales que comenzaron a funcionar el pasado viernes 9 de enero entre Madrid y Sevilla.

Renfe ha señalado, además, que da "un paso más en su compromiso con las personas que se han quedado sin viajar por las cancelaciones y supresiones de la compañía francesa Ouigo".