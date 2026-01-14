TRANSPORTE
Renfe vuelve a salir al rescate y dobla la capacidad de un Avlo Madrid-Málaga por las cancelaciones de Ouigo: fechas y horarios de los trenes
En función de la demanda, Renfe no descarta reforzar la capacidad de sus trenes en este corredor en otras jornadas y horarios
Una vez más, Renfe sale al rescate de miles de pasajeros que han sufrido las cancelaciones de Ouigo. La semana pasada la compañía ferroviaria francesa informó que reduciría temporalmente su oferta de trenes en el Corredor Sur, una medida que afectaba los servicios con salida y llegada a Madrid en las rutas hacia Sevilla y Málaga entre los días 9 y 22 de enero, con un impacto estimado en 15.000 pasajeros.
Renfe respondía rápidamente programando un servicio especial de trenes Avlo para que los usuarios pudieran llegar a sus destinos y, ahora, parece que vuelve a repetir la jugada. La compañía española doblará desde este viernes 16 hasta el domingo 18 la capacidad de un servicio Avlo por día en la relación Madrid-Málaga para "facilitar la movilidad" de los usuarios.
Trenes con el doble de plazas: solo a esta hora
La compañía ha informado que el Avlo del viernes con el doble de plazas será el Málaga-Madrid de las 14:24 y 17:33 horas. El sábado y el domingo los Avlo que viajarán con el doble de capacidad son los que salen a las 10:35 horas de Madrid y llegan a Málaga a las 13:44 horas ambos días.
En función de la demanda, Renfe no descarta reforzar la capacidad de sus trenes en este corredor en otras jornadas y horarios. Estos nuevos servicios se suman a los Avlo adicionales que comenzaron a funcionar el pasado viernes 9 de enero entre Madrid y Sevilla.
Renfe ha señalado, además, que da "un paso más en su compromiso con las personas que se han quedado sin viajar por las cancelaciones y supresiones de la compañía francesa Ouigo".
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
- Los siete pecados capitales del Real Madrid de Xabi Alonso
- Tres heridos leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Majadahonda
- Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid
- Almeida se suma a Ayuso y defiende a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: 'Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla
- BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano