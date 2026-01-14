La Guardia Civil recupera en Madrid la Virgen del Buensuceso robada en una ermita de Badajoz

La Guardia Civil ha recuperado en San Lorenzo del Escorial (Madrid) la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Buensuceso, sustraída el pasado mes de octubre de una ermita de Fuente del Maestre (Badajoz). Por estos hechos, el instituto armado investiga a tres vecinos de Villafranca de los Barros, miembros de una misma familia.

La actuación se enmarca en la operación ‘Virgo25’, con la que la Guardia Civil ha logrado esclarecer la desaparición de esta escultura religiosa, que se encontraba en una ermita declarada Bien de Interés Cultural.

Según detalla la investigación, se trata de una imagen barroca del siglo XVII, tallada en mármol, ubicada en una hornacina sobre peana que presidía el exterior de la entrada a la capilla, a unos seis metros de altura. La inspección ocular permitió constatar que los autores del robo utilizaron escaleras y herramientas manuales, como martillo y cincel, para desprender la imagen del pedestal en el que se hallaba anclada.

Las indagaciones desarrolladas por agentes de la Compañía Territorial de Zafra coincidieron con una investigación paralela del Área de Investigación de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial. En este segundo caso, un vecino denunció haber adquirido dos tallas de vírgenes en piedra a través de un contacto de WhatsApp vinculado a compras previas en páginas web de coleccionismo, de las que solo había recibido una.

Tras coordinar ambas investigaciones y analizar la imagen en poder del denunciante, los agentes determinaron que se trataba de la escultura sustraída en Fuente del Maestre, extremo que confirmó “sin ningún género de dudas” el párroco de la ermita.

Las pesquisas han permitido implicar en el robo a tres vecinos de Villafranca de los Barros (padre, madre e hijo), que fueron localizados y detenidos a comienzos de este año. Una vez instruidas las diligencias por el robo de la imagen y por un presunto delito de estafa, los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

La imagen religiosa ha sido trasladada desde San Lorenzo del Escorial para su entrega en depósito y su posterior restitución al párroco titular de la Ermita de Nuestra Señora del Buensuceso.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los presuntos autores pudieran estar implicados en otras sustracciones de objetos religiosos ofrecidos a la venta en plataformas en línea.