El Rayo se despide de la Copa y mete al Alavés en cuartos ocho años después

Toni Martínez y Carlos Vicente metieron este miércoles al Deportivo Alavés en los cuartos de final de la Copa del Rey ocho años después, tras imponerse por 2-0 al Rayo Vallecano en un encuentro que se decidió en la segunda mitad y que terminó de decantarse tras la expulsión de Isi Palazón.

Después de una primera parte muy igualada, el conjunto de Eduardo ‘Chacho’ Coudet dio un paso adelante tras el descanso y supo aprovechar sus momentos para cerrar el pase en Mendizorroza.

Primera mitad equilibrada y sin demasiadas ocasiones

El Alavés arrancó el partido con más ímpetu y energía, apostando por posesiones largas y un juego volcado especialmente en la banda derecha, aunque sin demasiada profundidad en los metros finales. El Rayo, por su parte, fue creciendo con el paso de los minutos y logró asentarse en el terreno de juego.

El brasileño Calebe Gonçalves fue el jugador más incisivo en el primer cuarto de hora, en un tramo inicial sin grandes ocasiones pero con dominio territorial de los albiazules. A los de Íñigo Pérez les costaba enlazar jugadas ante un Alavés mejor posicionado.

La primera ocasión clara llegó en el minuto 23, cuando Abde Rebbach probó fortuna desde fuera del área, obligando a Dani Cárdenas a intervenir con seguridad. Fue el primer aviso serio de un Alavés que apenas sufrió atrás, salvo algún contragolpe aislado del Rayo.

El Rayo mejora tras los cambios antes del descanso

El partido cambió en el tramo final del primer tiempo, cuando el Rayo comenzó a ganar metros y presencia ofensiva, aunque siguió teniendo problemas para finalizar las jugadas. La lesión de Camello obligó a Íñigo Pérez a realizar un doble cambio antes del descanso, dando entrada a Pep Chavarría y Álvaro García.

Con las sustituciones, el conjunto madrileño ofreció su mejor versión y estuvo cerca de adelantarse, pero Raúl Fernández evitó el gol tras un disparo de Fran Pérez justo antes del intermedio.

Toni Martínez golpea primero tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Alavés no tardó en golpear. Los babazorros recuperaron el balón cerca del área rival y Toni Martínez, en un escorzo, aprovechó un rechace tras un disparo de Aitor Mañas para firmar el 1-0 en el minuto 49.

El tanto espoleó a los locales, que volvieron a rondar la portería de Cárdenas. Íñigo Pérez movió ficha dando entrada a Isi Palazón y Jorge de Frutos, buscando una reacción inmediata del Rayo.

La expulsión de Isi marca el partido

El encuentro vivió su momento clave con la expulsión directa de Isi Palazón en el minuto 69, apenas siete minutos después de ingresar al terreno de juego. Una decisión muy protestada por el conjunto madrileño que cambió por completo el desarrollo del partido.

Con superioridad numérica, el Alavés ganó confianza con el balón, manejó los tiempos y comenzó a desgastar a un Rayo que se aferró al balón parado y a algún contragolpe aislado.

Carlos Vicente sentencia con un gol desde lejos

El guardameta Dani Cárdenas evitó que el Glorioso ampliara su ventaja con dos grandes intervenciones ante Antonio Blanco y Carles Aleñá en la recta final. Sin embargo, con el Rayo volcado, llegó la sentencia.

En un contragolpe, Cárdenas salió de su portería para despejar de cabeza, pero el balón cayó en los pies de Carlos Vicente, que desde 25 metros y a puerta vacía marcó el 2-0 definitivo en el minuto 89, sellando el pase a cuartos del Alavés.

Ficha técnica

Alavés (2): Raúl; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi (Otto, min.91); Calebe (Vicente, min.64), Guevara (min.66), Denis, Rebbach (Aleñá, min.64); Mañas (Blanco, min.85) y Toni Martínez (Guridi, min.64).

Rayo Vallecano (0): Cárdenas; Balliu (Chavarría, min.40), Lejeune, Mendy, Espino; Óscar Valentín, Gumbau; Fran Pérez (Alemao, min.83), Trejo (Isi, min.62), Nteka (De Frutos, min.62); y Camello (Álvaro García, min.40).

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Expulsó a Isi (min.69). Amonestó a Calebe, Protesoni y Guevara por el Alavés; y a Fran Pérez por el Rayo.

Goles: 1-0, min.49: Toni Martínez. 2-0, min.89: Carlos Vicente.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en Mendizorroza ante 9.953 espectadores.