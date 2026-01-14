Este hospital público de Madrid se convierte en el primero en incorporar la tecnología robótica: tiene la versión más avanzada del robot Da Vinci

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles se ha convertido en el primer hospital público en incorporar el modelo más avanzado del robot Da Vinci, completando su Programa de Cirugía Robótica con el modelo DV5, con el que ha realizado la primera cirugía urológica a nivel nacional.

El nuevo modelo DV5 representa un salto tecnológico importante, con la incorporación de más de 150 innovaciones de diseño que buscan aumentar la precisión, seguridad, ergonomía y optimizan la eficiencia, y que se suman a los claros beneficios de la cirugía robótica en todos sus ámbitos de aplicación.

Las tres plataformas robóticas actualmente disponibles en el hospital permiten realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad en Urología, Cirugía General y Digestiva, Torácica y Pediátrica, Ginecología y Otorrinolaringología, según ha destacado el centro sanitario.

Un robot que permite mayor precisión en las intervenciones

Gracias a este programa de cirugía especializado, esta técnica quirúrgica permite al hospital mostoleño una mayor precisión en las intervenciones y un abordaje mínimamente invasivo en el tratamiento de múltiples patologías.

En esa línea, se ha dado recientemente un nuevo paso en su compromiso con la innovación tecnológica en manos de los profesionales más especializados, al instalar en su bloque quirúrgico el modelo más avanzado del robot Da Vinci.

Con esta incorporación, el centro mostoleño se ha convertido en el primer hospital público de España en contar con el DV5, con el que, además, se ha realizado la primera intervención urológica a nivel nacional con esta versión de la plataforma quirúrgica, a cargo del servicio correspondiente.

Estos hitos se suman a su liderazgo en operaciones robóticas realizadas en la región, que al cierre de 2025 superó las 3.500, lo que avala la madurez de la experiencia de sus profesionales y la posición pionera del hospital en este ámbito, tanto a nivel clínico como científico y tecnológico.

El número anual de cirugías robóticas, en crecimiento

Desde que el Rey Juan Carlos iniciara su Programa de Cirugía Robótica en 2012, meses después de la inauguración del propio hospital, con la incorporación de su primer Da Vinci y la posterior instalación de un segundo robot quirúrgico de estas mismas características en noviembre de 2024, el número anual de cirugías robóticas realizadas ha registrado un crecimiento sostenido.

Así, se ha pasado de entre 65 y 100 intervenciones los tres primeros años del proyecto hasta rozar actualmente las 700 anuales, al tiempo que cada vez son más los profesionales del hospital mostoleño acreditados para manejar esta plataforma quirúrgica, lo que también demuestra la consolidación de su experiencia.

En comparación con la generación previa, la llegada del Da Vinci 5 representa un salto tecnológico importante, incorporando más de 150 innovaciones de diseño que buscan aumentar la precisión, seguridad, ergonomía y optimizan la eficiencia.

Un modelo más seguro para el paciente: menor dolor y tiempo de recuperación

Las características de este nuevo modelo redundan en una cirugía aún más precisa y segura para el paciente, que ve reducida de forma significativa el tiempo de anestesia y de recuperación, algo que valora especialmente, junto al menor dolor y número de complicaciones.

En cuanto al profesional, la mejora en imagen y ergonomía proporciona mayor seguridad en procedimientos largos en los que el cirujano está mucho tiempo en la consola, contribuyendo por tanto a reducir la fatiga y mejorar precisión. Además, el nuevo modelo de robot incorpora, además, una mayor capacidad de datos y mejoras en el flujo de quirófano que ayudan a los especialistas a optimizar la planificación y ejecución de las cirugías.