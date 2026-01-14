Nueva Línea anuncia su llegada a Madrid mientras surfea la polémica por los derechos de su 'Noche de Copas'

Estás deslizando por las redes y, sin quererlo, te encuentras nuevamente cantando en tu cabeza la canción 'Una noche de copas, una noche loca' de la orquesta 'Nueva Línea'... esta es la realidad de muchos jóvenes (y no tan jóvenes) en las últimas semanas, desde que la orquesta, junto a sus cuatro voces femeninas, se viralizó en TikTok e Instagram.

Tras acumular millones de seguidores y visualizaciones, el grupo, que actuó el pasado sábado en los premios Army Awards 2026, ha anunciado su regreso a Madrid con un concierto el próximo 1 de febrero a las 19:00 horas en Las Ventas. Las entradas que se abrieron el pasado 13 de enero a las 12:00 horas, se pueden adquirir a través de la distribuidora Ticketmaster con precios que oscilan entre los 17 € y los 19 €, y con un máximo de 6 entradas por persona.

Tonny Tun Tun acusa a 'Nueva Línea' de plagio

En medio de su creciente éxito, el periodista y creador de contenidos Javi Hoyos ha destapado a través de sus redes sociales la última controversia musical al que está haciendo frente la orquesta de moda canaria. El grupo ha sido acusado por el cantante y productor Tonny Tun Tun de haber cometido un plagio musical, pues, según asegura el cantante "copiaron su arreglo musical sin haber utilizado los derechos correspondientes".

Aunque la versión original es de María Conchita Alonso y no pertence ni al cantante, ni al grupo, Tonny se refiere en sus acusaciones a un arreglo idéntico que él creó y registró hace 15 años, concretamente en 2011. Defendiendo que su trabajo está protegido legalmente, el cantante afirma que es "100% demostrable" y acusa en un comunicado a través de su cuenta de Instagram a la orquesta 'Nueva Línea' de no haberse puesto en contacto con él para regularizar el uso de dicho arreglo.

¿Quiénes integran 'Nueva Línea?

Hace 23 años, el manager y director José Marrero, decidió apostar por voces femeninas para aportar a su orquesta un punto diferenciador respecto de otras orquestas canarias, cuyos integrantes eran, en su mayoría, hombres. Así nació 'Nueva Línea', que ha alcanzado la tan ansiada viralidad con su nuevo elenco formado por Sofía Marrero, la más joven de todas y voz principal de los éxitos virales; Raquel González, solista femenina; Mayte Cabrera, la mayor de todas ellas; y Alicia Padilla. Junto a ellas, una banda de nueve músicos ponían la banda sonora a múltiples verbenas, y ahora a millones de vídeos en las redes.