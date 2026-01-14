El Prado en 2026: sin grandes nombres, pero con tres reinas que revolucionaron la monarquía como protagonistas

Ni un Veronese ni un Mengs. El Prado abandona los grandes nombres en su temporada 2026 para centrarse en distintas líneas temáticas. Tras superar los 3,5 millones de visitantes en 2025, la pinacoteca que dirige Miguel Falomir ha decidido reinventarse para atraer nuevos perfiles. Y, para ello, ha puesto el foco en tres ejes: las reinas de España, nuevas geografías y el propio museo. "No necesitamos más público, sino garantizar la calidad de las exposiciones. Queremos que la gente tenga una experiencia grata. La mayoría son extranjeros y nos gustaría atraer a más nacionales", ha explicado su director durante la presentación de la nueva programación. La propuesta es extensa.

En los últimos años, El Prado ha mostrado su compromiso con la visibilización del papel de la mujer en el arte. Una iniciativa que se ha materializado en monografías e itinerarios que encuentran hoy su culmen con El Prado en femenino, centrado en el estudio quienes contribuyeron a la formación de las colecciones. En este contexto, ha organizado Mariana de Austria (1 de diciembre - 28 de marzo de 2027), la primera muestra que esta institución dedica a una de las promotoras artísticas clave en la historia de la monarquía hispánica. "Podremos seguir su evolución desde la niñez hasta su compromiso con Baltasar Carlos. Encontraremos obras de Diego de Velázquez y Juan Carreño de Miranda, entre otros", ha comentado Falomir. Es la última de las tres reinas que tomarán el museo: Isabel de Farnesio arrancó este eje el pasado diciembre y Cristina de Suecia haró lo propio en verano.

Detalle de 'Mariana de Austria, reina regente', de Juan Carreño de Miranda. / MUSEO DEL PRADO

En su afán por abrirse a Nuevas geografías, han organizado la ambiciosa A la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo (26 de mayo - 20 de septiembre): se trata de un tema inédito que, por primera vez, ojo, El Prado abordará con un centenar de préstamos internacionales. "Reflexiona sobre el papel que tuvo Italia en el desarrollo de la pintura española durante el siglo XIV gracias a pintores que se trasladaron a la Península por aquel entonces. Es una colección compleja, con piezas sobre tablas y textiles que han tenido que restaurarse. Proceden de Europa y Estados Unidos principalmente". Entre sus autores se encuentran Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena y Andrea di Petruccio. La otra muestra que se enmarca en esta temática es Hans Baldung Grien (24 de noviembre - 7 de marzo de 2027), una de las figuras centrales de la pintura renacentista alemana. Los dos cuadros que atesora El Prado, La Armonia y Las Edades y la muerte, fechadas entre 1541 y 1544, se consideran sus últimas obras.

Detalle de 'Las edades y la muerte', de Hans Baldung Grien. / MUSEO DEL PRADO

Y, por último, dentro de su tercera línea de investigación, el museo ha querido autohomenajearse en Prado. Siglo XXI (9 de junio - 27 de septiembre): un recorrido por el proceso de transformación que ha experimentado a través de las piezas que ha adquirido en los últimos 25 años. "Han sido decisivos. Hemos adquirido más de 13.200, ampliando el espacio hasta los 77.158 metros cuadrados", ha subrayado Falomir. La retrospectiva atraviesa distintas facetas como la museografía, la conservación, la atención al visitante, la accesibilidad...

Centenario de Rilke

Para conmemorar el centenario del fallecimiento de Rainer Maria Rilke, han diseñado Rilke y el arte español (17 de noviembre - 7 de marzo de 2017): en esta exposición se explora la importancia que tuvo la pintura española en el artista checo. Una influencia que ya sobrevolaba las obras juveniles que dedicó a Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo y que, más tarde, de mayor, incrementaron Francisco de Goya y El Greco. Otros de los platos temporales que marcarán el 2026 son El Prado multiplicado (2 de febrero - 5 de abril) y El universo del artista ante la cámara (13 de abril - 5 de julio): "Están enfocada a una parte la colección sobre la que no se suele hacer hincapié: las fotografías. Son extraordinarias". Asimismo, se recuperará el legado del costumbrista Valeriano D. Bécquer (13 de julio - 11 de octubre) y el preciosista Ricardo de Maveldrazo (19 de octubre - 17 de enero).

Detalle de 'Vista de la galería central del Museo del Prado con establecimiento para la venta de fotografías', de José Lacoste y Borde. / MUSEO DEL PRADO

Asimismo, se llevará a cabo una reordenación integral de las salas dedicadas al arte del siglo XVIII. El museo se ha embarcado en un proceso de renovación que pretende ofrecer una mejor comprensión de este periodo artístico y de las características específicas de esta colección. Los trabajos comenzaron en 2025 y continuarán por las ubicadas en la segunda planta, donde podrá verse la nueva instalación correspondiente al siglo XVIII y los cartones para Tapices de Goya. La última fase estará protagonizada por los espacios dedicados al pintor de Zaragoza.

Proyectos en Cataluña

Fuera de Madrid, El Prado tiene organizada una muestra junto a CaixaForum en Cataluña: La botánica en el arte visitará Girona (24 de marzo - 23 de agosto) y Lleida (23 de septiembre - 26 de enero de 2027). Eduardo Barba, su comisario, propone descubrir la importancia de la botánica como elemento narrativo mediante un recorrido por 53 pinturas y esculturas del Prado. De esta forma, el itinerario se convierte también en un paseo por un jardín poblado por las más diversas especies vegetales. Para potenciar esta relación, se incluirán aromas y fotografías que complementen la experiencia.