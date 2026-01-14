SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Muere un motorista tras chocar contra un coche al intentar adelantar a otro en San Fernando de Henares
El accidente, investigado por la Guardia Civil, ha tenido lugar cuando la víctima impactó frontalmente contra un turismo tras perder el control de la moto en la M-206
Un motorista ha fallecido este martes al chocar contra un turismo en la M-206, a la altura de San Fernando de Henares, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. La víctima murió por las heridas del impacto, producido al intentar adelantar a otro vehículo en la carretera de doble sentido.
Sanitarios del SUMMA112 confirmaron el fallecimiento del motorista, un varón de 47 años que presentaba "lesiones incompatibles con la vida", después de que un médico y una enfermera que presenciaron el accidente le realizaran maniobras de reanimación.
El accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha tenido lugar este martes a las 20:30 horas, cuando la víctima impactó frontalmente contra un turismo tras perder el control de la moto que conducía al intentar adelantar a un vehículo en el kilómetro 15 de la M-206.
