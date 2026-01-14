Miguel Pang firmará el cartel de la Feria del Libro de Madrid 2026, una edición dedicada al humor

La Feria del Libro de Madrid ya tiene autor para su imagen de 2026. El ilustrador Miguel Pang (Barcelona, 1980) será el encargado de crear el cartel oficial de la 85.ª edición, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque de El Retiro y que tendrá como eje temático el humor. La organización presentará la imagen públicamente a principios de abril, cuando el primer vistazo al diseño empiece a marcar el tono de una cita en la que se busca que abunden las risas.

Pang, que se dice "enamorado de los libros", recibe el encargo como un "privilegio enorme" pero también como un reto: el de dar con una imagen "ligera, que no pese, pero que tenga alma y provoque la sonrisa", dice en el comunicado de la cita madrileña. El ilustrador explica que su intención es colocar en el centro a quienes sostienen cada año la Feria, unos lectores y lectoras que son "quienes dan sentido a todo esto", y que el cartel funcione de paso como una compañía para el paseo, una celebración de la literatura en el corazón de El Retiro.

La directora de la Feria, Eva Orúe, ha defendido que la elección responde tanto al imaginario gráfico de Pang como a su capacidad para contar historias desde el dibujo. Lo describe como un creador "colorista, luminoso y ocurrente, sus criaturas parecen salidas de lo más profundo de la mente y tiene una gran habilidad para crear seres extraordinarios". Sus ilustraciones están pobladas por seres que evocan una especie de bestiario contemporáneo. "Como si estuviera actualizando la nómina de personajes de El Bosco", añade Orúe, que subraya además la habilidad del ilustrador para invitar al espectador a seguir buscando "al más raro todavía".

Con el humor como hilo conductor de la programación, el cartel deberá encajar en una Feria "iluminada" por ese tono: transmitir amor por la lectura, pasión por El Retiro y buenas vibraciones. Orúe se muestra convencida de que Pang dará con la tecla. "Estoy segura de que Miguel lo va a clavar", afirma.

Identidad mestiza

Miguel Pang vive en Barcelona y construye su trabajo desde una identidad y una mirada mestizas: es hijo de madre camboyana y padre chino. Además de su actividad como ilustrador, desarrolla una intensa faceta docente. En 2020 fundó, junto a Iratxe López de Munáin, Fosforito, una galería y escuela de ilustración en Barcelona.

A lo largo de su trayectoria ha sido invitado como profesor y ponente en instituciones y encuentros internacionales, entre ellos Somebooks (Corea del Sur), el festival Difumina, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, Les Estivales de l’Illustration de Sarrant (Francia), Elisava, el Instituto Cervantes de Nueva York o la Feria del Libro de Shanghái. También ha colaborado con medios e instituciones como El País, The Washington PostDie Zeit o el Ayuntamiento de Barcelona, y ha publicado álbumes ilustrados con editoriales como Flamboyant, A Buen Paso o Ekaré, además de sellos en Corea del Sur y Francia.

Páginas interiores del libro 'El idioma de los animales', de María José Ferrada y Miguel Pang. / Editorial A buen paso

Su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Society of Illustrators de Nueva York (2020), distinciones de Communication Arts y American Illustration en varias ediciones, el Premio Junceda (2016) o la selección en la Feria del Libro Infantil de Bolonia (2014).

El anuncio activa la cuenta atrás para una nueva edición que volverá a convertir parque madrileño en un punto de encuentro para autores y autoras, editoriales, librerías, distribuidoras y públicos diversos. La Feria reinicia su camino con una promesa implícita: en 2026, el humor no será un adorno, sino un lenguaje compartido para atravesar casetas, firmas y conversaciones.