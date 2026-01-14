Madrid rechaza una propuesta de financiación autonómica hecha "a machetazos al dictado" de ERC

El portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha sido tajante. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid jamás aceptaremos un modelo que discrimine a los madrileños y así lo hará saber hoy la propia consejera de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El número dos del gobierno de Ayuso ha definido la propuesta como un "privilegio" a Esquerra Republicana de Catalunya. Se trata, ha dicho, de "una propuesta de financiación autonómica hecha a machetazos al dictado de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña y que lógicamente perjudica gravemente a la Comunidad de Madrid". La alternativa, según las estimaciones hechas en Sol, supone un incremento de 365 euros por madrileño frente a los 588 que recibiría Cataluña, un 61% más según ha subrayado García.

"Esto no va solo de recursos, no va solo de financiación, esto va de España y va de la forma y manera en la que vamos a financiar y garantizar los servicios públicos, que con Sánchez están en riesgo", ha añadido.

Desde el Ejecutivo madrileño ya se había anunciado un fuerte rechazo a la reforma adelantada el pasado viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una oposición que tiene tanto o más de político que de económico. El Gobierno de Ayuso denuncia que el modelo haya sido pactado previamente con ERC y avanzado en rueda de prensa antes de exponerlo y negociarlo con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, la consejera Albert ha comentado a su entrada a la reunión que acudía a escuchar "el modelo Junqueras", en alusión a las reuniones mantenidas entre Pedro Sánchez y el dirigente republicano.

El aumento de recursos para la Comunidad de Madrid supone, en los cálculos de Hacienda, 2.555 millones respecto al modelo vigente, lo que hace de la región la cuarta con un mayor incremento en términos absolutos, tras Andalucía (4.846 millones de euros), Cataluña (4.686 millones de euros) y Comunidad Valenciana (3.669 millones de euros). Y ahí señalaba ya desde el pasado fin de semana el gabinete madrileño un primer motivo de agravio. "Los madrileños van a tener la mitad de los recursos que tienen los catalanes para poder hacer frente a todo el gasto de los servicios públicos", manifestaba entonces Albert.