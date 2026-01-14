Ayuso modificará la ley para que Madrid ejerza la acción popular contra delitos que "entorpezcan" eventos como ocurrió en la Vuelta

La Comunidad de Madrid ejercitará la acción popular en los casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el patrimonio histórico-artístico o se cometan delitos "destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos", como la Vuelta Ciclista a España.

El Consejo de Gobierno ha conocido hoy, con carácter previo al trámite de audiencia, el anteproyecto de ley que, mediante la reforma de tres normas autonómicas, incorpora estos tres nuevos ámbitos de actuación competencial.

En una nota, el Ejecutivo autonómico cita expresamente, como ejemplo en el que se podría aplicar esta medida, el caso de la Vuelta Ciclista a España 2025, que "se vio interrumpida en varias ocasiones por grupos de manifestantes" contrarios a la participación del equipo Israel-Premier Tech y que finalmente forzaron la anulación de la etapa final en las calles de la capital.

Desorden público

Para permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que impidan o dificulten la celebración de eventos y acontecimientos de interés general, la nueva norma adaptará la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

A su vez, modificará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid para habilitar el ejercicio de la acción popular en los procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente "que, por su especial impacto territorial, revistan una gravedad significativa".

Por último, también se actuará sobre la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para incluir "los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental".

El Gobierno recalca que el anteproyecto de ley no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir asimismo en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.

Tres nuevos ámbitos

Estos tres nuevos ámbitos competenciales se sumarán a los casos de violencia contra la mujer y de terrorismo, en los que el Gobierno regional ya se persona. De hecho, este mismo miércoles la Comunidad de Madrid ha confirmado que se personará como acusación popular por la muerte violenta de una mujer en Torrejón de Ardoz el pasado 30 de noviembre.

El homicidio fue cometido en una vivienda en el municipio de Torrejón de Ardoz, presuntamente por el exmarido de la mujer, quien, posteriormente, se quitó la vida. La víctima, María Ángeles, de 45 años, era madre de dos chicas de 13 y 17 años. El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha conocido la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales.

Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz. Desde 2016 el Ejecutivo autonómico ha aplicado esta facultad en 76 de estas causas.