Lluvias y descenso de temperaturas en Madrid este jueves con posibilidad de nieve en la sierra

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que la inestabilidad meteorológica volverá a afectar a buena parte de la Península este jueves, con especial atención a la Comunidad de Madrid, donde se esperan cielos nubosos, precipitaciones dispersas y descenso de temperaturas.

El tiempo en Madrid este jueves

En Madrid predominarán cielos poco nubosos durante la mañana, que tenderán a nubosos por la tarde, acompañados de brumas matinales. Las precipitaciones serán dispersas a lo largo del día y podrían generalizarse durante la noche. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros, por lo que las áreas montañosas de la región podrían registrar las primeras nevadas del año.

Las temperaturas mínimas descenderán de manera generalizada, mientras que las máximas también registrarán un ligero descenso. El viento será flojo, sin previsión de rachas fuertes significativas en la capital.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución en las carreteras, especialmente en las zonas montañosas, y evitar actividades al aire libre durante los periodos de lluvia intensa o niebla. Los ciudadanos deben mantenerse informados sobre posibles alertas meteorológicas de Aemet y revisar sistemas de calefacción y protección de exteriores ante el frío y las lluvias nocturnas.

Predominio de la inestabilidad en la Península

La llegada de una borrasca por el noroeste peninsular y los vientos húmedos atlánticos provocarán cielos nubosos y precipitaciones en gran parte de España. Las zonas más afectadas serán el oeste de Galicia, el área cantábrica y el Pirineo occidental, donde se esperan lluvias intensas y rachas muy fuertes de viento. Por el contrario, la faceta oriental, el extremo nordeste y el Mar de Alborán, así como Baleares, registrarán menos inestabilidad, con cielos poco nubosos y baja probabilidad de lluvia.

La nieve se concentrará en zonas de montaña de la mitad norte a partir de los 1.200/1.500 metros, y se esperan nieblas matinales en varias regiones, incluyendo la vertiente atlántica, Baleares y depresiones del nordeste.

Madrid se prepara así para un jueves frío, nuboso y con lluvias dispersas, en un patrón que refleja la inestabilidad generalizada que afectará a gran parte de la Península durante esta semana.