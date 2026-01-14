Una nueva línea de Cercanías sufrirá restricciones por obras en Madrid: estos son los tramos afectados y las alternativas disponibles

Con cuatro líneas entre Metro y Cercanías aún en obras, nuevas mejoras en el tendido ferroviario afectarán desde este 17 de enero a la movilidad de los madrileños que cada mañana escogen el transporte público. Desde este sábado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) iniciará las obras previstas en las vías 1 y 2 de la estación de Cercanías de Parla. Este proyecto que tiene como objetivo mejorar el tendido ferroviario, afectará a la frecuencia de trenes de la Línea C-4 entre esta estación y la de Getafe Sector 3.

Línea 2 de Cercanías. Estación de Parla / RENFE

Con una duración de 6 semanas, las obras se dividirán en dos fases: la primera, del 17 de enero al 6 de febrero y, la segunda, del 7 al 27 de febrero. En su página web, Renfe ya ha compartido con los usuarios las frecuencias de trenes esperadas una vez inicien las obras.

Frecuencias de los trenes durante las obras

Durante la primera semana (del 17 al 23 de enero)

Servicio ferroviario en días laborales:

Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos el resto del día.

Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 12 minutos en hora punta y 20 minutos en hora valle.

Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 6-7 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle.

Servicio ferroviario en fin de semana:

Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 20 minutos todo el día.

Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 20 minutos todo el día.

Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 10 minutos todo el día.

Durante la segunda y la tercera semana (del 24 de enero al 6 de febrero)

Servicio ferroviario en días laborales:

Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)

Alcobendas - S.S. Los Reyes/Colmenar Viejo - Getafe Sector 3: 10 minutos en hora punta (alternando destino final)

Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 3-5 minutos.

Servicio ferroviario en fin de semana:

Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)

Durante la cuarta semana (del 7 al 13 de febrero)

Servicio ferroviario en días laborales:

Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos el resto del día.

Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 12 minutos en hora punta y 20 minutos en hora valle.

Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 6-7 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle.

Servicio ferroviario en fin de semana:

Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 20 minutos todo el día.

Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 20 minutos todo el día.

Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 10 minutos todo el día.

Durante la quinta y sexta semana (del 14 al 21 de febrero)

Servicio ferroviario en días laborales:

Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)

Alcobendas - S.S. Los Reyes/Colmenar Viejo - Getafe Sector 3: 10 minutos en hora punta (alternando destino final)

Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 3-5 minutos.

Servicio ferroviario en fin de semana:

Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)

Servicio alternativo de autobuses

Para garantizar la movilidad de los usuarios, aunque el servicio no se verá interrumpido por completo, Renfe ha previsto un servicio de autobuses alternativo. Este recurso cubrirá el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3, y estará listo para activarse en caso de necesidad durante la primera y cuarta semana, las dos semanas con mayores restricciones.