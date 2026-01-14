TRANSPORTES
Una nueva línea de Cercanías sufrirá restricciones por obras en Madrid: estos son los tramos afectados y las alternativas disponibles
El servicio se verá afectado desde el 17 de enero hasta el 27 de febrero por mejoras en el tendido ferroviario
Con cuatro líneas entre Metro y Cercanías aún en obras, nuevas mejoras en el tendido ferroviario afectarán desde este 17 de enero a la movilidad de los madrileños que cada mañana escogen el transporte público. Desde este sábado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) iniciará las obras previstas en las vías 1 y 2 de la estación de Cercanías de Parla. Este proyecto que tiene como objetivo mejorar el tendido ferroviario, afectará a la frecuencia de trenes de la Línea C-4 entre esta estación y la de Getafe Sector 3.
Con una duración de 6 semanas, las obras se dividirán en dos fases: la primera, del 17 de enero al 6 de febrero y, la segunda, del 7 al 27 de febrero. En su página web, Renfe ya ha compartido con los usuarios las frecuencias de trenes esperadas una vez inicien las obras.
Frecuencias de los trenes durante las obras
Durante la primera semana (del 17 al 23 de enero)
Servicio ferroviario en días laborales:
- Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos el resto del día.
- Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 12 minutos en hora punta y 20 minutos en hora valle.
- Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 6-7 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 20 minutos todo el día.
- Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 20 minutos todo el día.
- Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 10 minutos todo el día.
Durante la segunda y la tercera semana (del 24 de enero al 6 de febrero)
Servicio ferroviario en días laborales:
- Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)
- Alcobendas - S.S. Los Reyes/Colmenar Viejo - Getafe Sector 3: 10 minutos en hora punta (alternando destino final)
- Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 3-5 minutos.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)
Durante la cuarta semana (del 7 al 13 de febrero)
Servicio ferroviario en días laborales:
- Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos el resto del día.
- Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 12 minutos en hora punta y 20 minutos en hora valle.
- Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 6-7 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla - Getafe Sector 3 - Alcobendas - S.S. de los Reyes: 20 minutos todo el día.
- Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo: 20 minutos todo el día.
- Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 10 minutos todo el día.
Durante la quinta y sexta semana (del 14 al 21 de febrero)
Servicio ferroviario en días laborales:
- Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)
- Alcobendas - S.S. Los Reyes/Colmenar Viejo - Getafe Sector 3: 10 minutos en hora punta (alternando destino final)
- Getafe Sector 3 - Cantoblanco: 3-5 minutos.
Servicio ferroviario en fin de semana:
- Parla - Getafe Sector 3 - Colmenar Viejo/Alcobendas - S.S. de los Reyes: 10 minutos (alternando destino final)
Servicio alternativo de autobuses
Para garantizar la movilidad de los usuarios, aunque el servicio no se verá interrumpido por completo, Renfe ha previsto un servicio de autobuses alternativo. Este recurso cubrirá el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3, y estará listo para activarse en caso de necesidad durante la primera y cuarta semana, las dos semanas con mayores restricciones.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
- Los siete pecados capitales del Real Madrid de Xabi Alonso
- Tres heridos leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Majadahonda
- Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid
- Almeida se suma a Ayuso y defiende a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: 'Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla
- BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano