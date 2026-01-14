El Gobierno prevé entregar las primeras viviendas del nuevo barrio de Campamento a finales de 2027

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado a finales de 2027 o comienzos de 2028 la entrega de las primeras viviendas del nuevo barrio de Campamento, en Madrid. El Gobierno confía en que el Ayuntamiento dé “de manera inminente” la aprobación definitiva al proyecto de urbanización, presentado el pasado mes de febrero.

Según ha explicado la ministra en una entrevista en Onda Cero, en cuanto el consistorio dé luz verde al proyecto, el Ejecutivo tiene ya preparada la financiación y los pliegos de licitación para iniciar las obras de urbanización, que se desarrollarán de forma paralela a la construcción de las viviendas.

Obras de hasta 30 meses

Rodríguez ha precisado que las obras de edificación tendrán una duración aproximada de 30 meses, lo que permite fijar el horizonte de entrega en el último tramo de 2027 o a comienzos de 2028.

“Por tanto, estamos hablando de finales de 2027 o principios del 2028 para la construcción de todas estas viviendas”, ha afirmado la ministra, que ha subrayado que se trata del mayor proyecto de promoción pública de vivienda realizado hasta ahora en España.

Arranca el desarrollo tras 40 años de retrasos

El pasado lunes comenzaron los trabajos de demolición del antiguo acuartelamiento de Campamento, un hito que marca el inicio efectivo del desarrollo urbanístico tras casi 40 años de idas y venidas administrativas.

El ámbito acogerá un total de 10.700 viviendas públicas y asequibles, en un barrio de carácter mixto, con vivienda tanto en régimen de alquiler como de compra.

Vivienda asequible y amplios espacios públicos

Del total de los terrenos, el 25 % se destinará a uso residencial, mientras que el 75 % restante se dedicará a equipamientos públicos, calles, zonas verdes y espacios ciudadanos. El denominado Nuevo Barrio Campamento contará con 154.000 metros cuadrados de zonas verdes.

En el caso del alquiler, los precios se fijarán para que no superen el 30 % de la renta mediana de la zona, con el objetivo de garantizar la asequibilidad. En cuanto a la venta, se asegurarán precios por debajo del mercado.

La ministra ha defendido además la necesidad de abrir un debate sobre el modelo de ciudad y de convivencia que se quiere impulsar en España, en el marco de grandes desarrollos urbanos como el de Campamento.