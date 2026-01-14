TRANSPORTES
El Gobierno amplía a tres las frecuencias diarias de los vuelos entre Menorca y Madrid
Según explica el Ministerio de Transportes y Movilidad, la modificación responde a la necesidad de incrementar este servicio en la ruta por los altos niveles de ocupación que registra
EFE
El Ministerio de Transportes y Movilidad ha añadido una tercera frecuencia diaria a los vuelos entre Menorca y Madrid en temporada baja, regulados a través de una Obligación de Servicio Público (OSP) aéreo. Así lo recoge la Orden Ministerial que modifica las condiciones del contrato vigentes para que sean ya efectivas para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.
Según explica el Ministerio, la modificación responde a la necesidad de incrementar este servicio en la ruta por los altos niveles de ocupación que registra. Esto ha llevado a ampliar los mínimos exigidos en una frecuencia adicional cada día, de manera que serán tres los vuelos en ambos sentidos que deberá cubrir la nueva operadora del servicio.
Gran demanda
La propuesta garantiza además la salida de Menorca a primera hora de la mañana y el vuelo de retorno a última hora de la tarde, ajustándose el resto de las operaciones a la demanda que registre el servicio.
En caso de que el contrato actual termine sin que ninguna compañía se interese en operar la ruta en régimen de libre acceso, se procederá a una nueva licitación pública de la OSP en la que ya se contemplarán las tres frecuencias diarias.
Iberia Expres ha sido la última aerolínea adjudicataria de las operaciones en la línea aérea entre Menorca y Madrid.
