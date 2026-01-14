20 PLAZAS
Getafe abre las inscripciones de una lanzadera de empleo dirigida a mujeres con orientación laboral y acompañamiento personalizado
El programa contará con 20 plazas y está dirigido a mujeres mayores de 18 años residentes en Getafe, con independencia de su nivel de estudios, experiencia profesional o situación laboral
El Ayuntamiento de Getafe ha abierto el plazo de inscripción para una nueva Lanzadera de Empleo dirigida específicamente a mujeres, una iniciativa que busca reforzar la autonomía económica y el acceso al empleo, con especial atención a mujeres víctimas de violencia machista. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 26 de enero.
Apoyo a la autonomía económica
El programa contará con 20 plazas y está dirigido a mujeres mayores de 18 años residentes en Getafe, con independencia de su nivel de estudios, experiencia profesional o situación laboral. Podrán participar tanto mujeres en desempleo como aquellas con empleos precarios, con prioridad para las que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.
La concejala de Igualdad, Elisabeth Melo, ha destacado que esta iniciativa forma parte de las políticas municipales para avanzar en la igualdad real. “Garantizar oportunidades laborales es clave para la autonomía de las mujeres. Esta lanzadera es una apuesta por acompañarlas, dotándolas de herramientas, confianza y apoyo institucional para recuperar su proyecto vital y profesional”, ha señalado.
Formación y acompañamiento personalizado
La Lanzadera de Empleo se desarrollará de forma gratuita entre finales de enero y finales de marzo de 2026, combinando sesiones presenciales y trabajo online. El programa está impulsado por la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Getafe, en colaboración con la Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF), y contará con el apoyo técnico del Área de Empleo e Inclusión de la Fundación Santa María la Real.
Durante el programa, las participantes recibirán orientación laboral especializada, acompañamiento individual y grupal, mejora de competencias digitales, preparación de entrevistas y contacto directo con el tejido empresarial, con el objetivo de facilitar su inserción laboral o la mejora de su situación profesional.
Las mujeres interesadas pueden formalizar ya su inscripción, tanto de forma online como presencialmente en el Centro Municipal Mujer e Igualdad, en la calle San Eugenio, y en la sede de ALEF, en la calle Díaz y Barcala.
