Finalizan las obras de 'Pinto en Verde': el municipio gana zonas naturales, bulevares peatonales y movilidad mejorada

El Ayuntamiento de Pinto ha anunciado la finalización de las obras del plan de renaturalización y mejora urbana Pinto en Verde, un proyecto promovido en colaboración con la ONG SEO/BirdLife y financiado con fondos europeos Next Generation EU. El plan, que contó con una inversión de 1,5 millones de euros, tenía como objetivo transformar el municipio en una ciudad más natural, biodiversa, saludable, accesible y habitable.

El proyecto se centró en la mejora del entorno urbano en el eje Parque Europa-Tenería, incluyendo intervenciones en la Avenida Juan Pablo II, las calles Asturias y Cataluña, y la Plaza de Abogados. Entre las principales actuaciones destacan:

Avenida Juan Pablo II: construcción de un bulevar central como espacio de esparcimiento, renovación de aceras, mejora de la iluminación y zonas de paseo escalonadas que priorizan al peatón sin afectar al tráfico vehicular.

Calle Asturias: creación de un recorrido peatonal continuo con más vegetación, accesibilidad mejorada y conexión de equipamientos y zonas recreativas, manteniendo plazas de aparcamiento y preparando nuevas áreas para estacionamiento educativo.

Calle Cataluña y Plaza de Abogados: renaturalización del paseo urbano, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de alcorques vegetados, parterres, pavimento permeable, cubierta vegetal y zonas de descanso.

El plan incluyó la plantación de 31 especies de árboles y 34 especies de arbustos, así como praderas con siembras especiales adaptadas al entorno urbano y periurbano de Pinto, fomentando la biodiversidad y la integración con el Parque Regional del Sureste. Además, se renovaron áreas de asfaltado y se instaló un sistema de riego automatizado para garantizar el mantenimiento eficiente de las zonas verdes.

El Ayuntamiento también anunció que, en 2026, se continuará con nuevas fases de mejora urbana, incluyendo la ampliación de más de 150 plazas de aparcamiento en Parque Europa y Tenería, consolidando así los beneficios del plan. Entre estos beneficios destacan: mayor espacio arbolado, más zonas de descanso, mejora en movilidad y accesibilidad peatonal, integración con entornos naturales, aumento de la biodiversidad urbana y renovación de la iluminación pública.