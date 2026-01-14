Madrid modera su crecimiento turístico para 2026 y prevé una subida del 1,8%

Tras un 2025 sólido, la Comunidad de Madrid afronta el 2026 con expectativas turísticas positivas pero más contenidas, con una subida prevista del +1,8% en las ventas anuales respecto a 2025, según el informe trimestral de perspectivas del lobi Exceltur. Esta moderación se enmarca en un escenario en el que los destinos urbanos se muestran más cautos por su mayor exposición al turismo de negocios y a los mercados de larga distancia, más sensibles a la incertidumbre geopolítica global, lo que limita el ritmo de crecimiento frente a otras regiones con previsiones más expansivas.

El sector turístico a nivel nacional hace balance "positivo" del año que acaba de terminar después de haber crecido un 2,5% en 2025 y espera que 2026 se mantenga en la misma tónica, con una previsión de avance del 2,4% y por encima del avance del 2,2% esperado por el Banco de España para el conjunto de la economía española. Son cifras de Exceltur, que apunta a un escenario de "normalización" de la actividad tras el boom de 2023 y 2024 y a un crecimiento más moderado pero también más "inteligente". Confían en que la incertidumbre geopolítica internacional no empañe el comportamiento del sector.

Mejora en las ventas pero con cautela

Los destinos del litoral español presentan de cara al próximo 2026 las mejores expectativas de mejora de sus ventas y resultados respecto a este 2025 que acaba de terminar, siguiendo la tendencia manifestada durante el año, con la Comunidad Valenciana (+9,9%), la Región de Murcia (+8,8%) y Baleares (+6,6%) a la cabeza, si bien las expectativas son también positivas en Canarias y Andalucía.

En los destinos del norte destaca el País Vasco (5,3%) y en los de interior Castilla La Mancha (+5,5%), mientras los destinos urbanos se muestran más cautos por su mayor exposición al turismo de negocios y a mercados de larga distancia, más sensibles al escenario geopolítico global. Bastante más moderadas son en la Comunidad de Madrid (+1,8), Castilla y León (+1,7%) y La Rioja (+1,3%).

127 euros por habitación

Madrid se encuadra entre las comunidades autónomas que registran un mejor balance del pasado ejercicio, situándose en la parte alta de la clasificación en lo que respecta a ingresos por habitación, de un 9,1%, con 127,2 euros de media por habitación, un avance que se apoya en la mejora de la rentabilidad, pese a una ligera caída de la ocupación (-0,8%), en un contexto de aumento de la capacidad (plazas +0,7%) y de la demanda (pernoctaciones +2,5%).

A escala regional, la Comunidad de Madrid destaca como la región en donde más incrementa las pernoctaciones hoteleras de extranjeros en 2025, con más de 976.067 pernoctaciones adicionales frente al mismo periodo de 2024. Este dato refuerza el papel de Madrid como uno de los grandes motores del turismo internacional en España durante el año.