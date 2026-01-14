La creación de empresas cae un 2,8% en noviembre en la Comunidad de Madrid con un total de 2.399 sociedades constituidas

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid bajó un 2,8% en noviembre en tasa interanual con un total 2.399 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 749, un 4,6% más. Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 2.399 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 104,11 millones de euros, lo que supone un 26,45% menos que en el mismo mes de hace un año (92,09 millones de capital desembolsado). De las 749 empresas que echaron el cierre en el undécimo mes del año, 642 lo hicieron voluntariamente; 85 por fusión con otras sociedades y las otras 22 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 13,3% en la región, hasta las 664 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1.084,21 millones de euros, cifra un 0,9% inferior a la de noviembre del año anterior.

Extremadura y Asturias, cara y cruz

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.