MERCADO DE FICHAJES
Conor Gallagher deja el Atlético de Madrid y ficha por el Tottenham por más de 39 millones
El centrocampista inglés regresa a la Premier League tras una temporada y media como rojiblanco
El centrocampista inglés Conor Gallagher ha cerrado su etapa en el Atlético de Madrid y se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Tottenham Hotspur, regresando así a la Premier League tras una temporada y media como rojiblanco.
El club madrileño confirmó el traspaso a través de un comunicado oficial: "El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense". Según informa Sky Sports, la operación supera los 39 millones de euros.
Regreso a la Premier League
Gallagher, que llegó al Atlético en el verano de 2024 procedente del Chelsea, ha disputado 77 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, firmando 7 goles y 7 asistencias. Su protagonismo había aumentado en las últimas semanas debido a la lesión de Pablo Barrios, aunque finalmente ha optado por volver a Inglaterra en busca de continuidad y visibilidad de cara al Mundial.
El internacional inglés lucirá el dorsal 22 en el conjunto londinense y no ocultó su entusiasmo tras oficializarse su fichaje. "Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser jugador de los Spurs y todo fue muy rápido. Estoy listo para saltar al campo", declaró a los medios del Tottenham.
Desde el Atlético de Madrid quisieron despedir al futbolista con palabras de agradecimiento: "Le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales", señaló el club, que pone fin así a la etapa de Gallagher en el Metropolitano.
