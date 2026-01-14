Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chabolas en VentasSoterramiento de la A-5Álvaro ArbeloaExcelturTrasplantesGuillermo GaloeBTS en MadridEdificio okupado Vallecas
instagramlinkedin

REAL MADRID

Bellingham estalla contra las 'mentiras' sobre su relación con Xabi Alonso: "Siento lástima por quien se aferra a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'"

El futbolista del club blanco trata de desmentir los rumores de conflicto con el técnico tolosarra

Bellingham celebra el gol anotado al Sevilla.

Bellingham celebra el gol anotado al Sevilla. / Manu Fernandez / AP

Xavier Ortuño

Jude Bellingham ha utilizado su canal oficial, la app JB5, para desmentir los rumores de conflicto con Xabi Alonso. "Es un montón de mierda", afirma el inglés en un durísimo mensaje contra las informaciones que le acusaban de hacer la cama al técnico tolosarra.

El centrocampista del Real Madrid ha decidido romper su silencio de la manera más contundente posible. Ante la propagación de rumores que sugerían una supuesta oposición por su parte a la figura de Xabi Alonso, el internacional inglés ha publicado un comunicado en su aplicación personal para atajar lo que considera una campaña de desinformación.

El mensaje íntegro de Bellingham

"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... qué montón de mierda", comienza el texto de Bellingham.

Noticias relacionadas y más

El jugador no se detuvo ahí y mostró su frustración con el ecosistema de rumores que rodea la actualidad blanca: "Siento verdadera lástima por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No creáis todo lo que leéis; de vez en cuando, este grupo de gente necesita rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina por clics y para añadir controversia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL