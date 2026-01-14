BBVA inyecta 50 millones de euros en Madrid Nuevo Norte para el inicio de las obras

Crea Madrid Nuevo Norte, la empresa promotora del nuevo proyecto urbanístico al norte de la capital, ha llevado a cabo una nueva ampliación de su capital por un total de 66 millones de euros, de los que 50 millones corresponden a la aportación que realizará BBVA, su principal accionista.

El resto será aportado por la socimi Merlin Properties y por la constructora Grupo San José, que inyectarán otros 9,5 y 6,6 millones de euros, respectivamente, según lo ha notificado la compañía en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este miércoles.

Fuentes cercanas a la operación consultadas por Europa Press explican que esta transacción está encaminada a seguir avanzando en el proyecto, concretamente en un hito clave como es el inicio de las obras del proyecto a lo largo del primer semestre de este año.

Tras esta nueva inyección de capital, el capital social de Crea Madrid Nuevo Norte pasará a estar formado por 1.897.412 acciones nominativas con un valor nominal de 300,51 euros cada una, sumando un total de 570.191.280 euros.

El nuevo Madrid norte

Madrid Nuevo Norte, una actuación de colaboración público-privada, es el gran proyecto de transformación urbana de la capital, partiendo de la completa renovación de la estación de Chamartín y la integración de los terrenos ferroviarios en la ciudad.

La actuación comprende 2.357.443 metros cuadrados de suelo, con una edificabilidad total de 2.657.313 metros cuadrados (1.048.535 residenciales y 1.608.778 terciarios) y una apuesta por los usos mixtos.

La operación aportará alrededor de 10.500 viviendas --el 38% gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid--, y dotará a la capital de un centro de negocios de proyección internacional y polo de atracción de talento e inversiones.