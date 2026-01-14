Arbeloa inicia en Albacete su gran reto en el Real Madrid sin Mbappé, Bellingham ni Rodrygo

La inesperada salida de Xabi Alonso del Real Madrid, tras caer con el Barcelona en la final de la Supercopa de España, da paso al estreno de su mejor amigo en el mundo del fútbol, Álvaro Arbeloa, que toma las riendas del primer equipo procedente del filial ante el Albacete, con superioridad de categoría pero el riesgo que conlleva una eliminatoria de visitante de la Copa del Rey a partido único. En su primera lista de convocados, el nuevo técnico del banquillo blanco apuesta por la cantera, con tres novedades como Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios, y da descanso a varios titulares, como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

Para su estreno en Copa del Rey, Arbeloa debe medir el desgaste realizado en la final de la Supercopa de España por los jugadores, los riesgos con numerosos 'tocados' y la apuesta por una cantera que ya tiene el mensaje de puertas abiertas con el técnico que mejor la conoce ahora al mando.

Cinco canteranos, contando a los porteros Fran González y Sergio Mestre, integran la expedición madridista que viaja este miércoles a Albacete para disputar los octavos de final a partido único. Los centrocampistas Cestero, Manuel Ángel y Palacios son novedades, mientras que Thiago Pitarch es descartado. A las bajas por lesión de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, más la de Brahim Díaz que está disputando la Copa África con Marruecos, se suman con molestias Mbappé, por el esguince de rodilla que le impidió jugar los dos primeros partidos de 2026 y tener unos minutos ante el Barcelona en Yeda, Antonio Rüdiger, también con un problema de rodilla, y Ferland Mendy por un tema muscular.

También regresó con molestias de Arabia Saudí el delantero brasileño Rodrygo, al que Arbeloa no fuerza y se queda en Madrid. Los descartes del nuevo técnico madridista son Thibaut Courtois en una competición que seguirá jugando Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham. Por contra, el uruguayo Fede Valverde que tuvo que ser sustituido el pasado domingo en la final de la Supercopa de España, deja atrás las molestias y viaja a Albacete.

Se espera que el capitán Dani Carvajal tenga minutos tres meses después, con el canterano David Jiménez con opción de titularidad, o la posible entrada de Fran García en el carril izquierdo. Tienen opciones de ser novedades Arda Güler y Franco Mastantuono, relegados a un segundo plano en los últimos partidos con Xabi Alonso. La falta de un centrocampista constructivo como uno de los grandes males del Real Madrid de esta temporada, la podría suplir Arbeloa mirando a la cantera. Aunque no llamó a un habitual del primer equipo, Thiago Pitarch, en su primer día, apunta como opción Jorge Cestero. En punta jugará Gonzalo García en el reencuentro del delantero con el técnico que impulsó su carrera.

Por su parte, el Albacete "sueña" con eliminar al Real Madrid en el partido de octavos de final de Copa del Rey en el estadio Carlos Belmonte. Es lo que han manifestado tanto jugadores como el entrenador, Alberto González, quién sueña en voz alta: "Imagino un campo lleno, al final del partido, celebrando que hemos pasado la eliminatoria ante el que, posiblemente, sea el mejor equipo del mundo". González resalta la "ilusión" con la que afrontan una "oportunidad histórica" y disfrutará al máximo del pulso ante el Real Madrid en el torneo del K.O. No descarta optar por una defensa de cinco jugadores, que tan buen resultado le dio en las dos anteriores eliminatorias, aunque ha dejado claro que dependerá de los futbolistas elegidos para iniciar. Samu Obeng, delantero procedente del Ceuta, y primer fichaje del Albacete en el mercado invernal será convocado. El centrocampista Capi, que fue baja por un proceso gripal el pasado fin de semana, también regresará a una citación en la que no estará el delantero Higinio, por una lesión en el pie.