Almeida acusa a Vivienda de bloquear la Operación Campamento por “falta de documentación clave”

La tranquilidad parece una utopía en el marco de la Operación Campamento. Cuando todo parecía ya encauzado tras casi cuatro décadas de idas y venidas entre administraciones, el desencuentro ha vuelto a hacer acto de presencia esta semana, la misma en la que por fin ha comenzado la demolición de los edificios del antiguo cuartel militar. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al Ministerio de Vivienda de no haber remitido toda documentación necesaria para poder aprobar la urbanización del nuevo barrio.

Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, en la que ha salido al paso de las declaraciones realizadas esta misma mañana por latitular del ramo, Isabel Rodríguez, diciendo que el Consistorio debe aprobar "inmediatamente" el proyecto. Según ha explicado la ministra en una entrevista en Onda Cero, en cuanto dé luz verde al proyecto, el Ejecutivo tiene ya preparada la financiación y los pliegos de licitación para iniciar las obras de urbanización, que se desarrollarán de forma paralela a la construcción de las viviendas.

El alcalde ha negado que el Gobierno municipal, que ha "colaborado leamente desde el primer momento" con el Gobienro, esté retrasando el proyecto y ha asegurado que no puede aprobar la urbanización porque el Ministerio no ha remitido documentación imprescindible. Según Almeida, faltan la memoria de gestión, el plan de saneamiento y el plan de gestión del agua de toda la operación, además de otros informes sectoriales aún pendientes.

Hasta que el Ayuntamiento "no disponga de esos documentos, no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización", ha subrayado el primer edil. Por tanto, como primer interesado en que salga adelante un desarrollo que sumará 10.700 nuevas viviendas a la capital, ha reclamado a Rodríguez que "no engañe a los españoles y trabajemos conjuntamente con lo que hemos hecho hasta ahora".