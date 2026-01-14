Almeida acusa a la ley estatal de vivienda de “estrangular” la oferta y encarecer el alquiler en Madrid

"Voy a empezar siendo claro: negativo", ha arrancado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su comparecencia de esta mañana en el Senado para analizar el impacto de la legislación nacional sobre el mercado de vivienda de la capital. El regidor popular ha dibujado un diagnóstico contundente, según el cual las normas aprobadas por el Gobierno central desde 2018 han tenido una repercusión "negativa, muy negativa" sobre el acceso a la vivienda, tanto en Madrid como en el conjunto de España.

Para Almeida, desde que el Ejecutivo entró en junio de 2018, "la legislación y las declaraciones de intenciones no han hecho más que "emborronar y dificultar aún más el acceso a la vivienda en España y particularmente en la ciudad de Madrid". En su opinión, los topes aplicados y el modelo intervencionista han termiando resultando “nefastos”, pues han provocado una salida masiva de vivienda del mercado de alquiler, cuya oferta se ha reducido un 45% desde 2022 - cuando se aprobó la Ley de Vivienda-, al mismo tiempo que los precios han subido un 40% de media.

Parte de esta oferta, ha señlado, se ha trasladado del alquiler residencial al temporal, algo que era "inevitable" dados los incentivos creados por la propia regulación. El intento ahora de corregir este "error de la Ley de Vivienda", ha abundado Almeida, no incide en el "origen" del problema, que es la propia norma en sí. "Mientras no se corrija el origen y mientras no se corrija qué es lo que determinó esa huida del arrendamiento de larga duración al arrendamiento de temporada, parece bastante complicado pensar que esto va a tener una solución", ha valorado.

Por lo que respecta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por el presidente, Pedro Sánchez, el alcalde madrileño se ha mostrado favorable a la vía de incentivos fiscales para arrendadores, pero ha criticado el resto de iniciativas.

Frente a estas políticas, el único "diagnóstico preciso", según Alemida, pasa por aumentar la oferta, que ha caído "drásticamente" en los últimos años. "Estamos hablando de que en España, en la primera década de este siglo se construyeron en el entorno de los 5.700.000 viviendas", ha señalado, mientras que en la segunda década, apenas se "han construido 750.000 en un escenario de aumento de población".