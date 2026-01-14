Un activista trepa hasta el tejado de la Embajada de Irán en Madrid y cambia la bandera por una anterior a la revolución de 1979

Un activista trepó este martes al tejado de la Embajada de Irán en Madrid. Desde ahí, donde retiró la bandera de la República Islámica para sustituirla por la enseña anterior a la revolución de 1979.

La acción ha llegado en pleno llamamiento del príncipe Reza Pahlavi, hijo del último sah de Persia, a los iraníes residentes en el extranjero para que repliquen este “gesto simbólico” en “todas las embajadas y consulados”, sustituyendo, según sus palabras, “la vergonzosa bandera de la República Islámica” por la utilizada antes del cambio de régimen.

Mientras en Irán continúan las protestas en las calles desde hace días contra las autoridades, episodios similares se han registrado ya en países como Reino Unido, Alemania o Finlandia. En este último país, la Policía detuvo a dos hombres sospechosos de irrumpir en la Embajada iraní en Helsinki y rasgar la bandera del país, en una investigación por “grave alteración del orden público” y dos cargos de “daño malicioso”.

Las manifestaciones, originadas por la crisis económica que atraviesa el país, han derivado en un pulso social que, según organizaciones civiles, han dejado ya miles de víctimas mortales a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.