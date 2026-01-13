LATINA
Tres heridos rescatados por los bomberos en un aparatoso incendio en la avenida del Manzanres
Los hechos se han producido en una vivienda en el número 20 de la calle, en el distrito de Latina
Europa Press
Un incendio declarado este martes en una vivienda en el distrito madrileño de Latina ha obligado a los Bomberos de la capital a rescatar a tres personas, que han resultado heridas leves por inhalación de humo.
Los hechos se han producido en un bloque de viviendas situado en el número 20 de la avenida Manzanares, hasta donde se han trasladado nueve dotaciones de Bomberos de Madrid, cuyos efectivos han logrado extinguir el fuego originado en una cuarta planta.
El incendio ha provocado una gran cantidad de humo y la vivienda donde se han originado las llamas ha quedado completamente afectada, ha informado Emergencias Madrid. De hecho, los bomberos han confinado a los vecinos del resto del edificio.
Por su parte, personal sanitario del Samur-Protección Civil ha atendido a tres heridos de carácter leve por inhalación de humo, uno de los cuales ha tenido que se trasladado al hospital para mayor revisión.
La unidad de drones de la Policía Municipal de Madrid ha colaborado en la atención del suceso.
