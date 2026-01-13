De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento

Después de tantos amagos, esta vez parece que será la definitiva. Este lunes, en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, entre otras autoridades, representantes vecinales y medios, las máquinas de demolición empezaron a tirar abajo los 56 edificios que quedan en pie en el antiguo cuartel Alfonso XIII. De esta manera, la Operación Campamento, tantas veces mentada como aplazada, ha echado finalmente a rodar tras casi cuatro décadas bloqueada.

El proyecto transformará 211 hectáreas de los antiguos terrenos militares, traspasados del Ministerio de Defensa al de Vivienda en 2024, en un nuevo vecindario bautizado como Nuevo Barrio Campamento. Un 25% de la superficie se dedicará a la construcción de 10.700 viviendas, impulsadas por la empresa estatal CASA47 en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, que contarán con una protección permanente.

Las restantes tres cuartas partes del ámbito se reservan a a usos públicos, entre calles, zonas verdes, equipamientos y espacios comunitarios, con un planteamiento que dará prioridad al peatón, la bici y el transporte público. El objetivo es fomentar la convivencia interna y coser Campamento con Aluche y Las Águilas, evitando así que sea un barrio dormitorio. El proyecto se apoya en un paquete de infraestructuras y servicios que complementan el desarrollo: el soterramiento de la A-5, una nueva estación de la Línea 10 de Metro y una urbanización enfocada en la sostenibilidad.

De todos las infraestructuras vinculadas a la Operación Campamento, la transformación de la A-5 es la de mayor envergadura e impacto. La puesta en marcha de este ambicioso plan del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para regenera el entorno de la autovía ha sido el revulsivo definitivo para el desbloqueo del plan estatal. Moncloa y Cibeles llegaron a un acuerdo en 2024 por el cual el Consistorio daba luz verde a la operación a cambio de que el Estado financie la segunda fase del soterramiento, que será la que llegue hasta el nuevo barrio.

Bautizado como Paseo Verde del Suroeste, el proyecto cambiará totalmente la imagen de la A-5 a su entrada por la capital, enterrando el tráfico en un túnel y convirtiendo la superficie recuperada en un corredor urbano y verde que cierre la histórica brecha que supone la autovía. La actuación se articula en dos fases: la primera, que comenzó en octubre de 2024, abarca 3,8 kilómetros, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida del Padre Piquer. Está previsto que termine a finales de 2027, cuando empezarán a entregarse las primeras viviendas de Campamento. La segunda fase, que prolongará el túnel hasta el final de la colonia militar de Cuatro Vientos, aún no tiene fechas concretas: su calendario depende de la aprobación del proyecto, todavía en redacción.

Menos faraónica, pero igualmente relevante para los futuros vecinos, resulta la segunda gran infraestructura proyectada: la nueva estación de la Línea 10 de Metro. Anunciada recientemente por la Comunidad de Madrid, la nueva parada será en superficie y se ubicará entre las estaciones de Colonia Jardín y Aviación Española. El Ejecutivo regional tiene reservado un trazado junto a la calle Darío Gazapo para albergar la estación, permitiendo "adaptar la red de Metro al crecimiento previsto del nuevo barrio".

Por lo que respecta a la urbanización del Nuevo Barrio Campamento, se plantea como una “infraestructura de barrio” completa, según el dosier difundido este lunes por Vivienda. El 75% de suelo dedicado a usos públicos, se prevé la ampliación y modernización de servicios como centros de salud, centros educativos y equipamientos deportivos y culturales, junto a mobiliario urbano para ocio y actividad física. Habrá también 154.000 154.000 m² de zonas verdes y más de 5.300 nuevos árboles.

Todo ello diseñado con criterios de sostenibilidad, con “soluciones basadas en la naturaleza” y drenaje urbano sostenible, además de la optimización del abastecimiento con nuevos depósitos reguladores y una red de agua regenerada para el riego. En materia de energía, el proyecto liga sostenibilidad y descarbonización a la eliminación de la red de distribución de gas; mientras que en movilidad, aparte de itinerarios de prioridad peatonal y ciclista, incluirá estaciones de recarga para coches eléctricos.