La AEMET avisa: lluvia, frío y mínimas de 5º en Madrid este martes

El tiempo en Madrid este martes, 13 de enero viene marcado por cielos muy nubosos hasta las 6:00 horas de la madrugada, momento en el que las nubes aumentarán a cielo cubierto. Se esperan lluvias débiles y chubascos que atravesarán la comunidad de oeste a este a partir de la mañana hasta finalizar la jornada con un panorama encapotado con lluvia, con probabilidad de tormenta.

En la Sierra, lluvias más abundantes, acompañadas de brumas y blancos de niebla, y heladas débiles dispersas en el sureste y en zonas altas. La cota de nieve estará en torno a 1600 y 1800 metros, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ligero ascenso de las temperaturas respecto a la jornada de ayer, oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 5 grados de mínima. Se esperan vientos flojos del sur y sureste.

Las temperaturas por municipios en Madrid

En la zona más céntrica de Madrid se esperan máximas de 13 grados y mínimas de 5. En Alcalá de Henares, temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 2 grados, en Collado Villalba temperaturas máximas de 9 grados y mínimas de 2 grados, en Navalcarnero, máximas de 14 grados y mínimas de 3 grados, en Aranjuez máximas de 14 grados y mínimas de 2 grados y en Getafe máximas de 14 grados y mínimas de 4.