TIEMPO MADRID
La AEMET avisa: lluvia, frío y mínimas de 5º en Madrid este martes
Además, hay probabilidad de tormentas en la segunda mitad del día
El tiempo en Madrid este martes, 13 de enero viene marcado por cielos muy nubosos hasta las 6:00 horas de la madrugada, momento en el que las nubes aumentarán a cielo cubierto. Se esperan lluvias débiles y chubascos que atravesarán la comunidad de oeste a este a partir de la mañana hasta finalizar la jornada con un panorama encapotado con lluvia, con probabilidad de tormenta.
En la Sierra, lluvias más abundantes, acompañadas de brumas y blancos de niebla, y heladas débiles dispersas en el sureste y en zonas altas. La cota de nieve estará en torno a 1600 y 1800 metros, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Ligero ascenso de las temperaturas respecto a la jornada de ayer, oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 5 grados de mínima. Se esperan vientos flojos del sur y sureste.
Las temperaturas por municipios en Madrid
En la zona más céntrica de Madrid se esperan máximas de 13 grados y mínimas de 5. En Alcalá de Henares, temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 2 grados, en Collado Villalba temperaturas máximas de 9 grados y mínimas de 2 grados, en Navalcarnero, máximas de 14 grados y mínimas de 3 grados, en Aranjuez máximas de 14 grados y mínimas de 2 grados y en Getafe máximas de 14 grados y mínimas de 4.
